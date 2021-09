Campionati Italiani Cadetti - Convocazioni

All'indomani dei Campionati Regionali Giovanili disputati tra Bressanone ed Arco è stata definita la composizione del Team Trentino per la rassegna tricolore cadetti di inizio ottobre

Il Fiduciario Tecnico Matteo Pancheri in accordo con i referenti di settore giovanile Veronica Chiusole e Nicola Piechele ha definito i seguenti convocati per la partecipazione ai Campionati Italiani Cadetti su pista in programma a Parma da venerdì 1 a domenica 3 ottobre prossimi.

ALLENAMENTO - Gli atleti convocati per la rappresentativa sono attesi giovedì 23 settembre al Campo Scuola Covi Postal di Trento, ore 17:30 per un allenamento specifico.

CONFERMA - Le società sono pregate di confermare la presenza dei rispettivi atleti nel minor tempo possibile e non oltre le ore 12 di venerdì 24 settembre pv, indicando espressamente la condizione degli atleti in merito al Green Pass, ovvero se vaccinati o meno.

NORME COVID - Per la partecipazione alla rappresentativa, è necessario disporre di Certificazione Verde COVID (da esibire in forma cartacea o digitale) che può essere ottenuta in seguito a vaccinazione (doppia dose o singola dose, valida in questo caso dal 15° giorno circa), tampone negativo entro le 48h o guarigione entro 6 mesi. Necessaria anche la compilazione dell’autodichiarazione, da consegnare al momento del ritrovo opportunamente firmata.



INDICAZIONI di VIAGGIO: Il ritrovo è indicativamente previsto per il primo pomeriggio di venerdì 1 ottobre, l’orario verrà definito e comunicato nei prossimi giorni. Il soggiorno degli atleti avverrà presso una struttura alberghiera di Salsomaggiore Terme selezionata dal Comitato Organizzatore e che ci verrà comunicata nei prossimi giorni. Il rientro è previsto per domenica 3 ottobre con partenza indicativa da Parma ad ore 14:30. Tutte le altre informazioni verranno comunicate al momento della conferma degli atleti

INFORMAZIONI: http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATI-ITALIANI-INDIVIDUALI-e-per-REGIONI-su-PISTA-CADETTI/COD8691

Campionato Italiano Cadetti 2021 - Elenco Convocati