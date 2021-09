Arge Alp: Trentino settimo, vittoria Libera

Il Team Trentino ha chiuso al settimo posto la classifica finale dell'Arge Alp vinto dalla Baviera davanti a Lombardia e Ticino; vittoria per Francesco Libera nei 200 metri; podi Stefano Ramus, Pietro Pellegrini e Martina Tomasi

19 Settembre 2021

Settimo posto per il Trentino nell’Arge Alp di atletica leggera disputato a Locarno tra il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica e vinto dalla corazzata bavarese (281,5) davanti alla Lombardia (238) e ai padroni di casa del Ticino (217).

In una due giorni caratterizzata da condizioni meteo non propriamente eccezionali, con tanta pioggia soprattutto ieri, la formazione trentina ha dovuto fronteggiare la sfida con le inevitabili assenze dovute al contemporaneo impegno delle migliori formazioni nostrane nelle finali dei Campionati di Società su pista. In mancanza di molte prime punte, il Trentino guidato dal responsabile tecnico Matteo Pancheri ha raccolto 167 punti, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio grazie ai 200 metri del noneso Francesco Libera (Atletica Valli di Non e Sole), autore di un ottimo 21”49.

Piazzamenti sul podio anche per l’altro noneso Stefano Ramus, salito a 2,02 nell’alto per chiudere nella scia del bolzanino Alberto Masera (2,05), per il cembrano Pietro Pellegrini (Atletica Valle di Cembra) che nei 5000 metri ha duellato con il bergamasco Alain Cavagna per chiudere in 14’50”90 e per Martina Tomasi (Atletica Valli di Non e Sole) nel salto in lungo, completato al terzo posto con 5,64.

Proprio nel lungo, l’obiettivo del podio è sfuggito di poco a Teodros DeCarli (Atletica Trento) che con 7,01 ha pareggiato la misura del bavarese Benedikt von Hadenberg per poi cedergli il gradino più basso del podio per via della peggior seconda misura (6,75 per l’aquilotto conto il 6,81 del tedesco).

Ed in quarta posizione ha corso in entrambe le giornate (800 e 3000 metri) anche la trentina Linda Palumbo, i cui punteggi sono però andati in dote all’Alto Adige per via del suo tesseramento con il Südtirol Team; la formazione altoatesina ha chiuso l’Arge Alp in quarta posizione..





:: Arge Alp 2021, tutti i risultati