Trofeo Province Roma e Tarquinia, i vincitori

Sabato tutto per le Ragazze e i Ragazzi tra il Rosi e Tarquinia. Ecco le squadre e gli atleti che si sono imposti in un avvincente pomeriggio di gare

26 Settembre 2021

di Lorenzo Bufalino

Un sabato dedicato ai giovanissimi tra Roma e Tarquinia dove si è disputato il Trofeo delle Province. Gare dedicate alla categoria ragazzi/e con nella capitale anche gare dedicate agli assoluti.

ROMA – Multiple per i giovani della categoria esordienti, con le due formule di velocità + vortex o ostacoli + vortex. Nelle prove multiple ragazzi, dedicate a 50 metri e lancio del vortex, vittoria per Emanuele Crupi (Nissolino Sport) che vola sotto gli 8” nei 50 metri e lancia oltre i 35 nel vortex, mentre al femminile, vince Gaia Sibillano (Atletica Fiano Romano) con 8.37 sui 50 metri e 20,88 nel vortex. Per la formula ostacoli + vortex i migliori sono stati Ivan Davide Muraro (Atletica Villa Gordiani-G.Castello) e Melissa De Caro (Atletica Civitavecchia).

Successo a squadre per Sport Race tra i ragazzi e Fiamme Gialle Simoni tra le ragazze nel trofeo delle Province invece. Tante gare per loro, dai 60 metri fino al lancio del vortex, passando per i salti. Tra i migliori risultati di giornata sicuramente il 9.55 fatto segnare da Greta Tosti (Fiamme Gialle Simoni) nei 60 ostacoli.

Nelle gare extra buoni tempi nel mezzofondo per Luca Filipponi (Purosangue Athletics) che vince in 8:35.28 mentre nei 400 metri uomini miglioramento per Alessandro Di Loreto (Studentesca Milardi) che sfiora il muro dei 50” con il tempo di 50.50. Giulio Luciani (RCF Roma Sud) corre forte a fine stagione i 400 ostacoli in 53.51, segnando così il nuovo PB. Bene anche Federico Morseletto (Studentesca Milardi) che trova i 15 metri nel triplo con 15,09, dopo i tanti problemi fisici avuti durante questo anno.

TARQUINIA – Anche a Tarquinia in atto il Trofeo delle Province, con multiple invece dedicate alla categoria ragazzi/e. Vince il Tetrathlon ragazzi Mattia De Vita (Atletica 90 Tarquinia) con 2402 punti mentre tra le ragazze successo, sempre nel Tetrathlon per Carlotta Parrucci (Atletica 90 Tarquinia) con 2316 punti. Nelle gare assolute presenti, buon 800 metri per Simone Torturo (Atletica Lucca) che chiude in 1:55.31. Poi tante altre gare per esordienti, una vera e propria festa dell’atletica in queste ultime settimane di stagione.