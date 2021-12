Marcia, Trofeo Villa: l'8 dicembre staffette e premi

Giorno dell'Immacolata con le gare al Fuso e poi le premiazioni delle staffette per tutti e dei vintitori del 40esimo Trofeo Lazio di Marcia e del Trofeo Fulvio Villa, con i riconoscimenti a chi si è distinto e a chi ha il miglior punteggio

07 Dicembre 2021Unpieno di gare quello che regala il calendario. Mercoledì ac'è l'ultimo atto del: leper tutte le categorie, dagli esordienti fino agli assoluti. Ad ospitare l'evento sarà lo stadio. Referente Organizzativo Rosariodi Kronos Roma, referente tecnico il responsabile della marcia FIDAL Lazio, Fabrizio. Non solo sarà l'ultimo atto del sempre partecipato e sentito trofeo laziale di marcia, ma sarà anche il giorno delle, sia per quel che concerne ilsia per ladi Marcia. Premiazione all'interno dello stadio a cura di FIDAL Lazio.Secondo, partendo dalla gara in programma l'8, ovvero le staffette, verranno premiate le prime 8 staffette più la prima staffette delle categorie Esordienti EF / EM 10, Ragazzi/e e Esordienti B e C. La società con maggiori atleti classificati riceverà il Trofeo “”. La commissione tecnica composta da 3 tecnici e 2 giudici di marcia assegnerà il Trofeo “”, al miglior marciatore e la migliore marciatrice delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e che avranno espresso il miglior gesto tecnico. Sempre per le staffette, queste saranno formate dadella distanza seguente: 3x2000 dalle categorie Cadetti/e a Master; X800 Esordienti EM e EF 10; 2x1000 Ragazzi/e; 2 X400 Esordienti M6/F6 e M8/F8. Si inizia alle 9.30 a Ciampino per anadare avanti fino alle 10.55, partenza della staffetta assoluti.e che potranno variare solo se un atleta non prenderà parte a quest'ultimo appuntamento con uno degli eventi più sentiti del movimento dell'atletica laziale.