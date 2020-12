In Corsa libera si prepara per il 2021

In Corsa Libera: la società pontina protagonista del 2021 con Maratona Maga Circe e Mezza Maratona di Latina

04 Dicembre 2020

In Corsa Libera si prepara ad accogliere nel migliore dei modi il 2021. La giovane associazione sportiva capitanata da Davide Fioriello, si lascia alle spalle la complessa stagione podistica sabotata dall’anno “Covid” e si prepara ad accogliere l’arrivo di due competizioni nazionali.

Nonostante la sua recente costituzione, che risale ad appena due anni fa, l’asd pontina ha mostrato caparbietà con l’esordio della prima Maratona Maga Circe dello scorso 02-02-2020, che registrò al suo debutto la presenza di 1700 runners, tra cui atleti di spicco come l’ultra maratoneta Giorgio Calcaterra, che ne tagliò per primo il traguardo.

IL FASCINO DELLA MAGA CIRCE - Il nuovo anno ha messo in cantiere la nuova edizione della Maratona Maga Circe, che si svolgerà il prossimo 7 febbraio 2021, sotto l'egida FIDAL e con il patrocinio dei comuni di Sabaudia e di San Felice Circeo. La manifestazione di interesse nazionale, è inserita nel calendario FIDAL come tappa Bronze. Data la vicinanza tra la città di Sabaudia e San Felice Circeo e visto l’indiscusso fascino del territorio della Maga Circe, la competizione comprenderà un percorso iniziale con partenza dal centro storico di San Felice Circeo in piazza Vittorio Veneto, proseguendo poi per il suggestivo litorale. Il percorso si concluderà con l’arrivo nel centro di Sabaudia in piazza del Comune, per una lunghezza complessiva di 42,195 km. Sono previste ulteriori 2 distanze: la 28 e la 13 km.Il tracciato all’inizio veloce ed in discesa, riserva delle soprese. Non bisognerà lasciarsi ingannare dal livello del mare. Le variazioni altimetriche presenti, metteranno a dura prova la resistenza degli atleti. Il numero massimo di partecipanti è 700 per ogni distanza, per un totale di 2100 pettorali.

L’APPUNTAMENTO - Il ritrovo degli atleti in gara è alle ore 6 in piazza Principessa Mafalda di Savoia a Sabaudia. Da qui partiranno a riempimento le navette che porteranno alla zona di partenza nel centro storico di San Felice Circeo. Sarà incredibile attraversare i luoghi incantati che collegano i comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, costeggiandone mare e dune, Torre Paola, la veduta del promontorio della Circe e tutta l’incredibile vegetazione marittima. Le iscrizioni per le tre distanze sono aperte sul sito icron.it e si chiuderanno il 2 febbraio 2020 alle ore 12, data che celebra il ricordo della I edizione. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.maratonamagacirce.it.

GRANDI ATLETI ALLA MEZZA MARATONA DI LATINA - In primavera arriva invece il debutto della Mezza Maratona di Latina sotto l’organizzazione di In Corsa Libera, che ne ha preso la direzione.

Possiamo dunque definirla tappa 0, nonostante le ben diciotto edizioni alle spalle. Dopo il rinvio causa Covid, stabilito in sinergia con Federazione e Amministrazione Comunale, la Mezza è stata datata al prossimo 16 maggio 2021 ore 9.30. Anche questa gara si conferma di interesse nazionale e tappa bronze Fidal. Prevede la partenza massima di 700 atleti.

21,097 km - Per un evento dal grande potenziale promozionale a livello sportivo per il territorio pontino. Si partirà dal Campo Coni di via Botticelli di Latina e dopo un giro lungo le vie che circondano il centro storico della piazza del comune, si arriverà fino al lungomare, per poi tornare in città e giungere al punto di partenza. Un percorso veloce, suggestivo e molto apprezzato da tutti i concorrenti che ogni anno con entusiasmo tornano a percorrere il tracciato. La tappa, prediletta da numerosi runners di spicco del panorama podistico italiano, vanta la partecipazione di atleti di calibro nazionale pronti a mettersi in gioco per conquistare il podio. Si attende per questa edizione, la partecipazione di atleti olimpionici di fama internazionale che daranno del filo da torcere ai tanti runners in cerca di un best time. Le iscrizioni sono aperte sul sito icron.it e si chiuderanno il prossimo 12 maggio 2021. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.mezzamaratonadilatina.it.

“Siamo ormai da tempo a lavoro per garantire lo svolgimento delle nostre competizioni – rassicura il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – Stiamo facendo il possibile per garantire la sicurezza dei partecipanti e per attenerci alle norme vigenti. Certo il periodo non è dei migliori, ma cerchiamo di vedere sempre il lato positivo delle cose e la bellezza di ciò che ci insegna lo sport. Le nostre due gare, rimaste tra l’altro in piedi insieme a pochissime altre in Italia – precisa - sono un messaggio di speranza oltre che di forza. Ci auguriamo che a febbraio l’emergenza sanitaria sia rientrata, se così non fosse, già siamo a lavoro per una data di riserva per la Maratona Maga Circe. In ogni caso – conclude – è previsto anche stavolta il rimborso integrale delle quote”.

MASSIMO IMPEGNO - Di sicuro la società podistica laziale non si sta risparmiando in questo periodo alquanto complesso e sta cercando in tutti i modi di valorizzare la corsa nel rispetto dei decreti e nell’adempimento di tutte le misure di sicurezza. Inoltre, per sostenere il coraggio di tanti runners, la società prevede il rimborso integrale delle quote qualora gli eventi venissero sospesi per cause non dipese dall’organizzazione. Questo si è già verificato con lo slittamento della Mezza dello scorso 15 novembre e tutti i partecipanti che ne hanno fatto richiesta sono stati rimborsati. Per altri, il congelamento della quota gli permetterà di essere già iscritti in vista del prossimo 16 maggio.

(da comunicato di Francesca Milani/Ufficio Stampa In Corsa Libera)