Dal Lazio alla Polonia per le World Relays

L'1 e 2 maggio per le World Relays di Chorzow in azzurro dal Lazio Lorenzo Benati, Marcell Jacobs, Davide Re, Raphaela Lukudo, Mariabenedicta Chigbolu e Alice Mangione

20 Aprile 2021

I Mondiali di staffette al via. Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati azzurri per le World Relays di Chorzow, in Polonia, in programma nel weekend del 1° e 2 maggio. L’evento mondiale dedicato alle staffette mette in palio la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, per quei quartetti che non l’abbiano già conseguita in occasione dei Mondiali di Doha nel 2019.

Sono 30 i velocisti selezionati, di cui 14 uomini e 16 donne.

Dal Lazio partono diversi atleti, originari o di casa nella nostra regione. Per la 4x400 e la mista spicca il nome di Lorenzo Benati, lo junior romano di Roma Acquacetosa da poco con le Fiamme Azzurre reduce dagli Europei indoor di Torun. E ancora. C’è il primatista dei 400 metri Davide Re (Fiamme Gialle), che si allena a Rieti e che riparte proprio dal Guidobaldi in questo weekend.

Per la 4x100 non mancheranno Filippo Tortu (Fiamme Gialle), primatista italiano dei 100 e Marcell Jacobs (Fiamme Oro), che all’Acquacetosa con Paolo Camossi costruisce la sua stagione all’aperto verso Tokyo, dopo il trionfo europeo al coperto nei 60. Al femminile ci sono le due atlete di casa nella Capitale Raphaela Lukudo e Alice Mangione dell’Esercito e la compagna di squadra Maria Benedicta Chigbolu, romana che si allena a Rieti. Tutte le atlete Esercito sono state convocate per la 4x400 e mista.



ch.di.