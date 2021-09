CdS U18: Allievi Studentesca campioni d'Italia

A Brescia, nella finale A dei CdS Scudetto agli U18 rossoblù (7° le donne). Due secondi posti per le Fiamme Gialle Simoni. ACSI Italia decima con le donne, sesta Nissolino Intesatletica al maschile. Sulmona, finale B: i risultati delle laziali

26 Settembre 2021

La Studentesca Rieti “Andrea Milardi” vince lo scudetto con la squadra maschile ai campionati italiani di società under 18 ospitati a Brescia ieri e oggi, 25 e 26 settembre. Doppio secondo posto per un’altra società laziale, le Fiamme Gialle Simoni, sul secondo gradino del podio al maschile e al femminile dopo aver animato, soprattutto con gli uomini, un bel testa a testa dal primo giorno di gare. Studentesca settima e ACSI Italia Atletica decima con le donne; sesta al maschile la Nissolino Intesatletica. A livello individuale, in grande evidenza il 2,17 nell’alto di Mattia Furlani: ha tentato anche la nuova MPI (2,22) senza però riuscire. Bel personale per il protagonista laziale del primo giorno di gare, Mario Roani, che dopo il record regionale nei 1500 migliora di 11 secondi nei 3000.



RISULTATI E CLASSIFICHE FINALE A BRESCIA

I RISULTATI DI BRESCIA - Il testa a testa in chiave laziale del day1 continua anche nella seconda giornata dei CdS e la giornata la aprono il primo e secondo posto di Pietro Camilli (Fiamme Gialle Simoni) e Lorenzo Mattei (Studentesca) nel martello: il primo arriva a 67,83 per il successo; lo segue il rossoblù con 63,96. Il 3,00 nell’asta di Camilla Antonipieri, invece, dona 11 punti alle Fiamme Gialle Simoni e la risposta arriva dal disco con Maria Vittoria Belloni (Studentesca) e il suo 37,03 da secondo posto. Seconda piazza anche per Damiano Dentato, rossoblù dei Castelli, che in 55.82 chiude la sua gara dei 400hs; sulla distanza al femminile, è Sara Cirillo la più forte con il suo 1:05.57 da bottino pieno. Un altro secondo posto tutto laziale se lo prende Gianmarco Di Filippo (Studentesca) nel peso con 16,46.

Come accennato, la copertina di giornata è il 2,17 centrato al secondo tentativo (e poi tre X a 2,22) di Mattia Furlani (Studentesca) che si migliora e avvicina la MPI nel salto in alto; terzo Gioacchino Rotondo (Fiamme Gialle Simoni) con 1,85. Doppietta per Eduardo Longobardi che dopo la buona prova nei 400, replica nei 200: primo posto con 21.94 e vento +0.6. Da terzo posto, invece la giavellottista Valentina Foglietta (Studentesca) con 40,68 per 10 punti. E dopo il record di ieri, nei 3000 Mario Roani (Nissolino Intesatletica) secondo con 8:30.00 per un personale di 11 secondi. Nelle staffette 4x400 quarte le donne delle Fiamme Gialle Simoni (4:02.23) con Silvia Morganti, Greta Donato, Aurora Brugnoli, Sara Cirillo; con gli uomini seconda la Studentesca in 3:38.73 grazie a Damiano Stefirta, Daniele Formiconi, Gabrielangelo Brodone, Ernest Nicola Mulumba.

FINALE B ADRIATICO SULMONA – Nella finale B di Sulmona, in abruzzo, tante società laziali. A livello maschile, sesto posto per la Sport Race con 118 punti e decima la Kronos Roma (con 108 punti). Al femminile Roma Acquacetosa settima con 84 punti e Nissolino Intesatletica nona con 73.5. [RISULTATI E CLASSIFICA]