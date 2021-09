Cadetti, le squadre del Lazio per i Tricolori

Tutti i convocati che terranno alto il nome del Lazio ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Parma. Il Lazio l'anno scorso fu secondo. Tutte le Cadette e i Cadetti chiamati dal Fiduciario Tecnico Emilio De Bonis

22 Settembre 2021

di Christian Diociaiuti

Tutto pronto per i Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Parma (2-3 ottobre). Si tratta, di fatto, dell’ultimo grande evento tricolore in Italia per l’atletica e il Lazio è pronto a confermare i sempre positivi risultati che in questa manifestazione emergono: l’anno scorso a Forlì cadetti primi e cadette quarte, Lazio secondo in Italia.

Il fiduciario tecnico regionale, Emilio De Bonis, e l’Ufficio del Settore Tecnico Laura Di Gaetano, hanno ratificato le convocazioni per il 2 e 3 ottobre. La rappresentativa parte il 1° da Roma accompagnata da De Bonis e Di Gaetano, ma anche da Flavio Rambotti, Giuliano Baccani, Fabrizio Mirabello, Manuel Margesin, Francesco Pignata, Claudia Pacini, Giorgia Di Paola e sul posto troveranno anche Luca Zanoni, Pietro Pagliara, Vincenzo Scipione, Alessandra Palombo e Maria Vittoria Milardi.



Sotto, il dispositivo aggiornato con i dettagli e i riferimenti per la trasferta.

I CONVOCATI

Campionati Italiani Individuali e per Regioni, Parma 2-3 ottobre 2021

Squadra maschile

80: Samuele Ciogli (Nissolino Atletica Area Roma)

300: Godspower Santini (Studentesca Rieti)

100hs: Luca Massimi (Studentesca Rieti)

300hs: Salvatore Di Nola (Nissolino Atletica Latina 80)

Alto: Niccolò Devenuti (Fiamme Gialle Simoni)

Asta: Matteo Gambacorta (Fiamme Gialle Simoni)

Lungo: Aldo Rocchi (Atletica Tibuertina)

Triplo: Diego Carletti (Atletica Frascati)

Peso: Marco Venturini (Fiamme Gialle Simoni)

Disco: Valerio Paionni (Atletica Tibuertina)

Martello: Davide Camilli (Fiamme Gialle Simoni)

Giavellotto: Pietro Villa (Kronos Roma)

Esathlon: Morgan Sterpi (Sport Race)

Marcia 5000: Leonardo Barile)

1200 siepi: Ebrahim Abdelwahed (Fiamme Gialle Simoni)

1000: Davide Barbone (Fiamme Gialle Simoni)

2000: Leonardo Fagiolo (Studentesca Rieti)

Staffetta 4x100: Federico Neri (Fiamme Gialle Simoni), Edoardo Tosoni (Studentesca Rieti)

Squadra femminile

80: Nicole Cesaretti (Fiamme Gialle Simoni)

300: Chiara Padoan (Atletica Frascati)

80hs: Virginia Capasso (Studentesca Rieti)

300hs: Beatrice Carbonoli (Sport Race)

Alto: Emmanuela Osei Bonsu (Formia Atletica Leggera)

Asta: Elisabetta Fiorenza (Nissolino Atletica Area Roma)

Lungo: Giada Schillaci (Atletica Pomezia)

Triplo: Raffaella Tsimi Atana (Studentesca Rieti)

Peso: Virginia Pitò (Studentesca Rieti)

Disco: Germana Sofia Ramirez Arostica (Fiamme Gialle Simoni)

Martello: Ludovica Cola (Fiamme Gialle Simoni)

Giavellotto: Laura Leoni (Atletica Libertas Castelgandolfo Albano)

Pentathlon: Lavinia Capasso (Studentesca Rieti)

Marcia 3000: Alessandra Cosi (Studentesca Rieti)

1200 siepi: Anna Toppano (Esercito Sport&Giovani)

1000: Sara Pontani (Tirreno Atletica Civitavecchia)

2000: Ginevra Di Mugno (Atletica Frascati)

Staffetta 4x100: Ginevra Baglioni (Fiamme Gialle Simoni), Laura Stella Varesi (Studentesca Rieti)