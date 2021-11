Al via l'Elevata Qualificazione: ci sono i crediti

Giovedì si parte con un ricco programma di tecnici di altissimo livello. Per le lezioni sono stati riconosciuti i crediti formativi. Accettati automaticamente tutti coloro che si sono iscritti

23 Novembre 2021

Si parte con i seminari ad Elevata Qualificazione, voluti dal Comitato Regionale FIDAL Lazio. Si parte giovedì 25 novembre con Piero Incalza, alle ore 17 allo Stadio delle Terme di Caracalla. Confermate anche le altre date del 16 dicembre al Paolo Rosi e del 13 gennaio di nuovo alle Terme. Tutti con inizio alle ore 17.

Importante: chi si è iscritto regolarmente (come indicato sotto) è stato automaticamente accettato e potrà partecipare all’evento. È di poche ore la notizia che verranno rilasciati crediti formativi, vista la presenza di formatori di assoluto livello.

Una volta partita con Incalza, l’Elevata Qualificazione andrà avanti. Conferma per le date di Chiara Milardi che aprirà il 30 novembre alle 17 al Rosi, proseguendo il 3 marzo 2022 a Rieti e chiudendo il 7 aprile 2022 ancora al Rosi. Anche questi incontri avranno inizio alle ore 17.



Varia invece la data di Patrizio Parcesepe: per lui inizio l'11 dicembre a Castelporziano con un incontro teorico con partenza alle ore 17; argomento: l'allenamento delle discipline dell'endurance. Parcesepe proseguirà poi con le stesse date dell'11 gennaio e 28 gennaio 2022, argomenti: marcia di avvicinamento Tokyo 2020 e biomeccanica avanzata della marcia.



Cambia anche la prima data degli incontri con Nicola Vizzoni, fissata ora nel 7 dicembre 2021, Castelporziano, inizio ore 16. A seguire poi le altre che verranno definite in occasione del primo incontro.



Paolo Camossi con Giorgio Frinolli - un team eccezionale di due tecnici da medaglia d'oro alle Olimpiadi sia individuale che staffetta - partono il 19 dicembre alle ore 10 al Paolo Rosi, definendo di volta in volta gli altri incontri in funzione dei loro impegni.



Va sottolineato lo sforzo del Comitato Regionale Lazio per garantire la partecipazione di tutti coloro i quali hanno inviato richiesta di iscrizione, anche fuori regione. Iscrizioni a f.rambotti@fidallazio.it È possibile effettuare il pagamento della quota di € 30,00 al seguente IBAN IT39I 01005 03309 000000005017 - beneficiario CR Lazio, causale: seminario + relatore.