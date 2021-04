A Roma il corso istruttori. I dettagli della Fase A

Bando redatto dal settore tecnico FIDAL Lazio e dal centro Studi FIDAL. Tutti i dettagli e i moduli. Per partecipare c'è tempo fino al 4 maggio

15 Aprile 2021

Il Settore Tecnico del Comitato Regionale LAZIO, in collaborazione con il Centro Studi della FIDAL, organizza un corso per il conseguimento della qualifica di tecnico da inquadrare nel livello “Istruttore” di Atletica Leggera, valido per la conduzione – con l’assistenza e supervisione di un tecnico di livello superiore - di attività di allenamento e di insegnamento delle basi del gesto atletico agli atleti di ogni categoria federale nelle fasi di avviamento alla pratica dell’atletica leggera, con particolare riferimento ai giovani principianti e all’insegnamento sportivo in ambito promozionale e scolastico.

Per l’acquisizione del 1° livello tecnico federale si prevede l’acquisizione delle abilità e conoscenze – generali e specifiche – necessarie alle competenze sopraindicate, i cui esiti di apprendimento corrispondono complessivamente a n. 10 crediti.

Il corso si articola in tre fasi. Per la Fase A vale il bando e la modulistica in allegato. I candidati dovranno inviare la scheda di iscrizione numero 1 al Settore Tecnico del Comitato Regionale LAZIO via e-mail a tecnico.lazio@fidal.it entro il 4 maggio 2021 insieme alla quota di partecipazione di 80 euro comprensiva dei costi dell’assicurazione da versare a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN-IT39I0100503309000000005017 intestato a Comitato Regionale FIDAL LAZIO (specificando nome e cognome del corsista) Il corso si svolgerà a Roma presso lo Stadio Paolo Rosi – Via Dei Campi Sortivi, 00197 Roma. Le lezioni, sia teoriche che pratiche si svolgeranno all’aperto.

Il corso si sviluppa su 16 ore totali di lezioni teorico-pratiche. I partecipanti sono tenuti a svolgere le attività pratiche previste dal programma muniti di proprio abbigliamento sportivo. La frequenza è totalmente obbligatoria ai fini della successiva iscrizione al Corso Istruttori. Trattandosi di moduli propedeutici non è previsto il rilascio di alcuna qualifica.

Il corso sarà tenuto esclusivamente dai formatori appositamente indicati dal Centro Studi & Ricerche FIDAL.