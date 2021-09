Sintesi Procedure Covid-19

Guarda La Pagina Nazionale con Documenti Procedurali misure Covid-19: Emergenza Covid-19



Guarda Pagina Regionale Documenti procedurali misure Covid-19: Regolamenti Regionali

06 Settembre 2021Si comunica che tutte le gare su pista a carattere regionale outdoor saranno classificate come TAC. Pertanto non sarà ammesso pubblico (neanche con il greenpass) mentre Atleti, Giudici, Tecnici, Addetti al Campo ed Addetti alla organizzazione non avranno la necessità di essere in possesso del Greenpass ma sarà sufficiente la solita autocertificazione e la rilevazione della temperatura. Vedere sul Sito Nazionale la comunicazione di pari titolo.Per quanto riguarda le gare a carettere Nazionale ed Internazionale invece il Greenpass o il Tampone saranno necessari per TUTTI.Salvo naturalmente eventuali cambiamenti che dovessero intervenire.