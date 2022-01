Rappresentative Regionali Marzo 2022

Come Raggiungere L'impianto della Manifestazione

TRIESTE: "Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Cross Cadetti/e" Come Raggiungere L'impianto della Manifestazione TRIESTE: domenica 13 marzo: Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Cross Cadetti/e



Data Convocazioni:

lunedì 7 marzo (come da regolamento, oltre agli Atleti selezionati per la rappresentativa dalla Commissione Tecnica Regionale, potranno essere iscritti dal Comitato Regionale FVG, per gareggiare a titolo individuale, altri 5 Atleti maschi e femmine che si siano classificati entro il 15° posto nel Campionato Regionale Giovanile di Cross di domenica 6 marzo a San pier d'Isonzo).



Guarda La Pagina Principale della Manifestazione:

Trieste: Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Cross Cadetti/e 13/03/2022



Le convocazioni terranno conto dei risultati ottenuti nelle gare di questa prima parte di stagione, oltre ad essere pubblicate sul sito regionale verranno inviate a tutte le società coinvolte.

TUTTI GLI ATLETI E TECNICI CONVOCATI PER LA TRASFERTA DI ANCONA DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS RAFFORZATO; INOLTRE VERRA' RICHIESTO UN TAMPONE RAPIDO DI FARMACIA, SVOLTO IN DATA DELLA PARTENZA, CON ESITO NEGATIVO A TUTTI I PARTECIPANTI.

PER LA MANIFESTAZIONE DI TRIESTE VERRA' RICHIESTO IL GREEN PASS RAFFORZATO PER I TECNICI; PER GLI ATLETI VERRA' RICHIESTO GREEN PASS BASE (SECONDO PROTOCOLLI FIDAL)