Palamini nella Mezza di Trieste

04 Maggio 2021La 21 K di Trieste, giunta alla 25^edizione, organizzata dalla Miramar del neo Presidente Carlo Irace, e che dall'anno prossimo tornerà a chiamarsi Bavisela, ha preso il via quest'anno da Barcola e si è snodata, andata e ritorno, lungo la Strada Costiera, purtroppo in una giornata di pioggia. E' solo nei pressi della fontana nella pineta di Barcola che la gara si è risolta con una perentoria volata del bergamasco di Clusone Michele Palamini del Gruppo Alpinistico Vertovese che ha battuto il favorito di origini marocchine Said El Otmani dell'Esercito e l'altro marocchino Hicham Boufars della International Security di Napoli. Per la verità Palamini non è nuovo a imprese importanti basti pensare che ha anche partecipato alla Maratona dei Campionati Europei di Zurigo nel 2014 quando aveva 23 anni. Ha vinto con 1h04'37" ma vanta un personale di 1h03'44".

Primo dei regionali Abdoullah Bamoussa, siepista olimpico dell'Atletica Brugnera, 6° in 1h05'47" contro un PB di 1h05'10" realizzato proprio a Brugnera il 7 marzo scorso.



Tra le donne ancora dominio africano con vittoria, anche qui inaspettata, della burundiana dell' Atletica Castello Firenze Francine Niyomukunzi in 1'13'55" davanti all' etiope dell' Atletica Saluzzo Addisalem Belay Tegegn, recente vincitrice della Mujalonga, ed alla ruandese dell'Atl.Dolomiti Belluno Adeline Musabyeyezu che alla Mujalonga era giunta seconda. Dietro solo Africa e dobbiamo arrivare al 7° posto per trovare la prima delle Italiane Lorenza Beccaria dell'Atl.Saluzzo. Prima delle regionali Caterina Stenta della Trieste Atletica 12^.



Nonostante il cattivo tempo quasi 900 concorrenti sono arrivati al traguardo compresi la 60enne friulana Silvia Furlani, affetta da sclerosi multipla, e Vincenzo Placida che ha percorso l' intera gara spingendo la carrozzina con la figlia Valentina affetta da una grave sindrome invalidante.



Guarda Tutti i Risultati da Trieste: La Bavisela 2021