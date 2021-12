Moretton Master Europeo dell'Anno

La European Masters Athletics ha assegnato il "Best Master Award 2020/21" come miglior atleta auropeo nel Settore "off road", corsa fuori strada, ad Andrea Moretton. 49 anni, Master 45, nato a Pordenone e residente a Budoia, sposato e padre di 4 figli, da due anni è tesserato per l'Atletica Aviano dopo una permanenza ultradecennale nella Livenza Sacile. Il suo fiore all'occhiello è il titolo europeo di categoria con il secondo posto assoluto dello scorso settembre in Val Tramontina. L'anno scorso si era imposto nella Aviano-Piancavallo. E'anche Tecnico del Settore Giovanile dell'Atletica Aviano in cui militano tre dei suoi figli. Ad Andrea le più vive congratulazioni da parte di tutto il Comitato Regionale