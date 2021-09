Il Malignani Vince la Finale B del CdS Allieve

Quarto il Malignani Allievi e Sesto il Cus Trieste Allieve

26 Settembre 2021(In Copertina Alberto Nonino)

Le nostre squadre regionali tornano dalla Finale B Nord Est di Cles in Trentino con un cospicuo bottino: il Malignani è in testa alla classifica femminile ed è quarto in quella maschile ed il Cus Trieste Femminile occupa un onorevolissimo 6°posto.

Anche a livello individuale i podi sono tantissimi. Negli Allievi doppietta di Alberto Nonino (Malignani) nell'Alto con 1,92 (PB 1,95) e nell'asta con il Personale a 4,30, Come si sa è il miglior specialista in Italia delle Prove Multiple e dove lo metti fa la sua figura. Vincono anche Eric Tavano nel Martello con 59,17 (PB 66,05) e Massimiliano Baron nel Giavellotto con un miglioramento di quasi due metri (57,49).

Ancora meglio le Allieve con 7 vittorie, 5 secondi e 4 terzi. Caterina Camossi (Cus) piazza una doppietta 100 in 12"50, con quasi 2 metri di vento contro, e 200 in 25"59 per poi assieme alla Girardi, alla Fanzella ed alla Bazzara fare tris con la staffetta 4 x 100 (49"46).

Giovanna Girardi (Cus) vince i 100 Hs in 14"65 e le lanciatrici del Malignani non perdono un colpo con le vittorie di Giada Cabai nel Peso (13,40), Annalisa Micco nel Disco (39,26), Rachele Dentesani nel Martello (44,18 PB) ed il secondo posto di Sara Marcuzzi nel Giavellotto (32,82). Argenti per Beatrice Vattolo (Malignani) sui 400 in 59"17, Teresa Agostinis (Malignani) nel Lungo con 5,04 e Lara Barbato (Cus) nei 5000 Marcia dove si migliora in 29'27"22 nonostante un pit stop di 30" inflittole dalla giuria. Elisa Battistoni (Malignani) è seconda nei 400 Hs e terza nei 100 Hs con due Personali (1'04"97 e 14"92). Rimangono ancora i Bronzi di Elisa Giordani (Malignani) sui 100 in 13"27, di Giulia Fanzella (Cus) nell'Alto con 1,62 e di Anna Danielli (Cus) nell'Asta con 2,40.

Considerata la stagione inoltrata non ci possiamo lamentare !



Guarda Tutti i Risultati da Cles: Campionati di Società Allievi/e Finale B Nord-Est