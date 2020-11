Elezioni Consiglio Provinciale Udine

20 Novembre 2020

Si trasmette in allegato la lettera di convocazione dell'Assemblea ordinaria provinciale elettiva che si svolgerà giovedì 7 gennaio 2021 in prima convocazione alle ore 18:00 ed in seconda convocazione alle ore 19:00 presso l'Auditorium comunale sito in via P. Zorutti a Majano (UD)

Eventuali candidature alle cariche elettive devono pervenire alla Segreteria del Comitato Provinciale entro e non oltre le ore 12:00 del 28 Novembre 2020 redatte e sottoscritte sui modelli allegati.