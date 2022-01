Berton Spaziale

7”36 sui 60 ad Ancona

23 Gennaio 2022(In Copertina Aurora Berton)

Che Aurora Berton stesse bene lo sapevamo, ma la terza dose del vaccino l’aveva un po’ frenata nei giorni scorsi e nessuno poteva minimamente immaginare che raggiungesse tali livelli già alla prima gara della stagione. 7”36 sui 60 in batteria e 7”39 in finale finendo 2^ alle spalle dell’emiliana delle Fiamme Azzurre Zaynab Dosso. Il suo vecchio Record Regionale Assoluto e Promesse era fissato a 7”47 dal 3 gennaio dell’anno scorso a Udine: 11/100 di miglioramento in una sola volta su una gara così breve è una cosa “spaziale”. Da sempre gareggia per la Libertas Friul Palmanova e da qualche anno è seguita da Lucia Pierobon, grande velocista triestina del passato. Siamo veramente colpiti da questa impresa!

Ma ad Ancona non c’era solo la Berton. Federico Rossi del Maliganni, ad esempio, continua a migliorare: 8”32 sui 60 Hs e 6”91 sui 60. Anna Costella (Atl.Brugnera) si avvicina ai 6 m. nel Lungo con 5,94 e la junior del Cus Giulia Fanzella corre i 60 Hs in 9”18. Bene anche gli ex con Nicla Mosetti, triestina della Bracco, che vince i 60 Hs in 8”24 e Simone Biasutti, altro triestino delle Fiamme Gialle, che si impone nel Triplo con 16,01.



