25°Atletica Insieme "Alpe Adria"

27 Settembre 2021

Grande successo di partecipazione al Meeting della Libertas Porcia andato in scena all’Agosti di Pordenone con gare per tutte le categorie federali e con qualche bel risultato soprattutto nei Ragazzi dal momento che i Cadetti sono in partenza per i Campionati Italiani di Parma e sono stati giustamente consigliati di non gareggiare. Nelle categorie assolute maschili gran giavellotto con Giacomo Medeossi che quest’anno è rientrato prepotentemente alla ribalta sotto la guida di Franco Casarsa ed ha allungato sino a 64,93 precedendo lo junior Riccardo Canciani (52,81) : entrambi del Malignani e per entrambi Primato Personale. PB anche per Federico Rossi con 22”14 sui 200. Al femminile da rilevare il 5,72 di Anna Costella nel Lungo ed il 26”00 di Aurora Zanchetta sui 200 che sono comunque risultati da fine stagione.

Passando ai Cadetti segnaliamo nei maschi il 42”35 di Manuel Zucchet dell’Azzanese nei 300 Hs, l’11,08 di Tommaso Damiani del Malignani nel Triplo ed il 28,36 di Alex Zanin della Libertas Mereto nel Disco: non sono risultati straordinari ma Primati Personali destinati ad essere incrementati. Al femminile 19”91 di Sara Battistoni della Libertas Porcia sui 150 e 32,43 di Giavellotto ad opera di Anna Pecoraro del Malignani a mezzo metro dal Personale.

E’ il Ragazzo Leonardo Barazza dell’Atletica Brugnera la novità di giornata con 1,53 di Alto, migliore prestazione regionale dell’anno, mentre si difende bene anche Angelo Pittoni della Libertas Tolmezzo con 1’39”69 sui 600. La star delle Ragazze è Lucrezia Piccì che entra nella Top Ten Regionale All Time con 9”54 sui 60 Hs. Anche Silvia Della Bianca della Lavarianese consolida la sua leadership nel Peso con 11,71 così come Miriam Blaj dei Podisti Cordenons che in un affollatissimo 600 (31 concorrenti al via) si impone con 1’43”07.

Considerato che non c’erano tutti i Cadetti e le Cadette più forti Rudi Trost può sorridere : bel Meeting!



Guarda Tutti i Risultati da Pordenone: 25°Alpe Adria