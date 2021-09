A Pistoia assegnati i titoli toscani Allievi e Allieve, a Prato le prove multiple Cadetti e Cadette

Spettacolo anche per il Mennea Day, vincono Alessia Niotta e Massimo Meriggi

13 Settembre 2021

La due giorni dei Campionati toscani Allievi e Allieve che si sono disputati a Pistoia per l’organizzazione della Pistoiatletica 1983 è cominciata con l’inaugurazione del rinnovato impianto con la pista completamente rifatta, le attrezzature e anche gli attrezzi di gara completamente rinnovati, con tutta la spesa a carico del Comune di Pistoia. (Leggi qui per la parte della cerimonia: http://www.fidal.it/content/Pistoia-inaugurata-la-nuova-pista/135515)



Poi ecco il via alle gare che comprendevano anche il Mennea Day sui 200 metri (vittorie per Alessia Niotta, la bibbonese dell’Atletica Brescia, con 24”79 e vento +1,5 e per Massimo Meriggi, Atletica Firenze Marathon, in 21”87 con vento + 1.9 e per ) e il titolo juniores del salto con l’asta maschile (andato a Cosimo Gramigna che già aveva fatto suo quello assoluto).



Nelle gare Allievi e Allieve fa tripletta di titoli Gianmarco Rossi dell’Atletica Volterra che vince i 400 con 50”35, i 400 ostacoli con 56”38 e con 2’08”31 conferma il titolo vinto lo scorso anno sugli 800.





r />Doppiette per Andrea Franchini dell’Atletica Livorno, 100 e 200 in 11”35 e 23”18, per Camilla Rossi della Toscana Atletica Empoli Nissan, 100 e 200 in 12”41 con vento -0,6 e 25”19, , per Alessandro Gualtieri dell’Atletica Livorno che con 13,05 conferma il titolo vinto lo scorso anno nel peso e vince anche il disco con 38,47, per Matilde Carboncini della Toscana Atletica Empoli Nissan che con 14”72 conferma il titolo vinto lo scorso anno sui 100 ostacoli e ci aggiunge quello dei 400 ostacoli con 1’06”82.

Hanno confermato i titoli dello scorso anno anche Ryan Del Vecchio dell’Atletica Livorno con 9’09”42 sui 3000, Mario Cutaia del Centro Atletica Piombino con 3,70 nell’asta, Elena Cipolli dell’Atletica Cascina sui 400 in 1’00”63, Matilde Guarino dell’Assi Giglio Rosso nel lungo con 5,60, Alessia Lessi dell’Atletica Costa Etrusca nel disco con 31,83.



Vittorie al primo anno di categoria per Nicola Baiocchi dell’Atletica Livorno sui 1500 metri in 4’07”92, Mattteo Leverotti dell’Atletica Alta Toscana con 6’54”51 sui 2000 siepi, Marina Senesi della Virtus Lucca sui 3000 metri in 11”19’11, Diego Francini della Toscana Atletica Futura nel triplo con 12,65, Ambra Pescucci dell’Atletica Costa Etrusca nell’alto con 1,55, Lucrezia Avogaro dell’Assi Giglio Rosso nell’asta con 3,80, Margherita Bianchini della Prosport con 11,23 nel peso e Clarissa Pacini della Toscana Atletica Empoli Nissan con 11,26 nel triplo.che fa anche doppietta perché ultima frazionista della 4x400 della Toscana Atletica Empoli Nissan con anche Parigi, Fabiani e Matteucci.



Le altre vittorie sono andate a Lorenzo Tesi del’Atletica Prato sui 110 ostacoli con 15”07, Federico Rubechini dell’Alga Arezzo nell’alto con 1,95, Davide Giusti dell’Atletica Livorno con 6,59, Cosimo Sgambelluri dell’Atletica Firenze Marathon nel martello con 41,21, Alessandro Augenti del Centro Atletica Piombino con 47,71 nel giavellotto, Camilla Biffoli dell’Assi Giglio Rosso sugli 800 in 2’26”60, Matilde Fabriani dell’Atletica Cascina sui 1500 metri con 5’07”93, Irene Giambastiani della Virtus Lucca sui 2000 siepi con 8’21”62, Carole Agnes Yvon Azove dell’Atletica Firenze Marathon nel martello con 47,27.

Le staffette maschili vanno agli Assi Giglio Rosso con la 4x100 con Corsi, Esteban, Nicvolia e Mazzoni, e la 4x400 con Comi, Artifoni, Rizzone e Savino.



Nel corso dell’evento tra le varie premiazioni riconoscimenti ai Giudici di gara pistoiesi Albarosa Lenzi e Raffale Moncini e a Wihlelm Jacopo Gaggioli, che peraltro poco prima aveva vinto i 400 ostacoli in un bel duello a tre con Papisse Fall e lo Junior Edoardo Pasquale.

QUI tutti i risultati: http://www.fidal.it/risultati/2021/REG26444/RESULTSBYEVENT1.htm



A Prato allo stadio Mauro Ferrari per l’organizzazione dell’Atletica Prato sono stati invece assegnati i titoli toscani delle prove multiple Cadetti e Cadette, preludio alla due giorni dei Campionati toscani individuali che si terranno nel prossimo fine settimana a Campi Bisenzio.

Nell’Esathlon Cadetti con disco (1000 metri, 100 ostacoli, alto, lungo, disco, giavellotto) ha vinto Tommaso Sordi dela Polisportiva I’Giglio con 3931 punti.

Nell’Esathlon Cadetti con l’asta (al posto del disco) successo di Alessandro Antonini del Centro Atletica Piombino con 3291 punti davanti ai compagni di squadra Ristori, Beccari e Serafinelli.

Nel Pentatlon Cadette (800, 80 hs, alto, lungo e giavellotto) ha vinto Margherita Milani dell’Atletica Livorno con 3346 punti.

QUI tutti i risultati: http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATI-REGIONALI-PROVE-MULTIPLE-CADETTI-E-e-gare-di-contorno/REG26445

