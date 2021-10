Successo a Lecce per la finale del Trofeo intitolato a Pino Felice

Anche la pista del Campo Scuola nel quartiere Santa Rosa di Lecce è stata intitolata a Pino Felice

17 Ottobre 2021

Grandi numeri per la 4^ ed ultima prova del Trofeo “Pino Felice”, il circuito pugliese dedicato al compianto tecnico salentino e riservato alle specialità dei lanci. Anche nella tappa allestita nel Campo Scuola “Montefusco” di Lecce si è registrato un elevato numero di atleti iscritti, nell’occasione ben 112, confermando il consenso che ha accolto il neonato circuito pugliese al suo primo anno di vita.

Centossessanta (160) i ragazzini e le ragazzine della categoria Esordienti in pista per le gare di contorno

MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE. Nonostante la stagione possa ormai considerarsi ai titoli di coda sono arrivati alcuni risultati di pregio tra i quali spiccano quello di Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), al nuovo primato regionale allieve del peso con 16.99mt, misura che vale anche il proprio personal best e quello di Paolo Puppo (Enterprise Giovani Atleti Bari) che lanciava il suo giavellotto a 63.06. Le due misure valevano le migliori prestazioni tecniche di giornata.

Tra i cadetti il premio andava a Martina Lukaszek (US Foggia), campionessa italiana in carica che a Lecce scagliava il proprio disco a 35.09mt e Giovanni De Cesare (Amico Cras Taranto) che confermava il bronzo conquistato agli italiani di categoria con il nuovo personal best alla misura di 50.36mt..

Molto bella ed avvincente anche la gara del martello Cadetti vinta da Francesco Semeraro (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi) con 49.16 davanti a Davide Ponzo (Folgore Brindisi) con 48.50 e Valerio Zurlo (Cisternino) con 48.25mt..

Spettatori d’eccezione Carmelo Musci e Francesco Trabacca, a Lecce nell’insolita veste di assistenti di campo!

A metà mattina il momento, forse, più emozionante di tutta la manifestazione con l’intitolazione della pista a Pino Felice, padre, marito e tecnico dal grande spessore umano.

“Siamo felicissimi della grande partecipazione riscontrata in tutte le prove pugliesi ed oggi in particolare – Marco Felice, infaticabile promotore ed organizzatore insieme alla sorella Valeria ed a mamma Carla. Volevamo vedere il campo pieno di bambini ed abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Era il sogno di papà e credo che oggi lui sarebbe stato molto contento”. Grande commozione nelle parole di Marco già pronto a rimettersi al lavoro per l’edizione 2022 del circuito: “Voglio ringraziare tutti, le famiglie in particolare, sugli spalti c’erano tantissimi genitori ed è stato bellissimo vedere i piccoli liberare in cielo i 100 palloncini tricolore che avevamo preparato. E’ stata una festa e siamo riusciti a premiare con una medaglia tutti i bambini, per questo vorrei ringraziare l’assessore allo sport del Comune di Lecce, Paolo Foresio e Maria Lategana, fresca campionessa italiana master, che ci ha donato due coppe con le quali abbiamo premiato i cadetti. Ci rimetteremo subito al lavoro per preparare l’edizione del prossimo anno, è stata una emozione grandissima che vorremmo vivere ancora”.





Roberto Longo (con il contributo di Gaetano Di Pace)