Riparte lo Stadion 192

RIPARTENZA. Finalmente si parte. Dopo un’anno di oblio, l’8ª edizione dello “Stadion 192” finalmente riaccendera’ i riflettori sabato 10 Aprile e si ripartirà, come da tradizione, dal “Trofeo Citta’ di Lecce” in programma al Campo Montefusco del capoluogo salentino.

Sarà una ripartenza col botto, con qualche novita’ non proprio di secondo conto. Il Progetto Stadion 192, e’ stato infatti sposato dalla Regione Sicilia che sta definendo i dettagli organizzativi delle tappe che si svolgeranno in terra isolana. Anche qui in Puglia del resto, a parte la prima tappa per la quale è già partito il conto alla rovescia, bisognera’ attendere che le altre province pugliesi mettano a calendario le tappe itineranti del circuito.

PUGLIA CHIAMA FOGGIA. Se da un lato ci sarà una Puglia che guarderà ben oltre i confini regionali, dall’altro non mancherà l’ambizione di poter annoverare tutte le province all’interno di un calendario ricco di appuntamenti. E’ con questo auspicio che, in sede di Consiglio Regionale, durante la presentazione del progetto, e’ stato espressamente chiesto al neo presidente del Comitato Provinciale di Foggia – Romeo Tigre – l’impegno ad organizzare per la prima volta nella storia dello Stadion 192, ben tre tappe nella stessa provincia, ed in particolare nel territorio di Capitanata.

Mai infatti, nelle sette precedenti edizioni, un atleta dauno era entrato a far parte della classifica finale dello Stadion 192. Nonostante la tappa foggiana sia sempre stata organizzata con regolarita’, le distanze proibitive dalle altre province e la riluttanza degli atleti ad allontanarsi più del dovuto, hanno fatto sì che nessun atleta foggiano sia mai riuscito a mettere insieme le tre prestazioni necessarie a classificarsi.

L’invito e’ stato prontamente recepito con entusiasmo e di fatti, Foggia offrira’ ai proprio conterranei la possibilita’ di potersi sentire parte integrante della Puglia dei Master che si cimentano anche in pista.

NON SOLO STADION. L’interregionalita’ dello Stadion pero’, potrebbe non fermarsi alla congiunzione con la Sicilia. Il processo di interregionalizzazione potrebbe guardare anche a Nord Italia, con la partecipazione di una o addirittura due Regioni del Nord. Il progetto piace e le possibilita’ di ulteriori gemellaggi sembrano essere molto elevate.

LE NOVITA’. La prima riguarderà il sito web . La prima riguarderà il sito web www.stadion192.com che si rifarà il look. Lo Stadion 192 oltre ad una rinnovata veste grafica, assumerà una sua precisa identita’ grazie al nuovo logo ideato dall’atleta foggiano Giuseppe Miglietti. Nei giorni scorsi e’ stata pubblicata una nuova versione rivisitata del sito che, in alcune nuove sezioni rimane, per il momento, “under construction”. Sarà comunque possibile visionare classifiche, date e sedi delle tappe che si svolgeranno nelle varie Regioni, oltre ai regolamenti che di volta in volta verranno pubblicati.

A proposito di classifiche, il nuovo sito pubblicherà le consuete classifiche Individuali, di Societa’ e le Migliori Prestazioni Tecniche non solo per la Puglia ma per tutte le regione gemellate, ma la vera novita’ risiedera’ nelle stesse classifiche interregionali che terranno in considerazione tutte le prestazioni di tutti i partecipanti. Sicuramente quest’ultimo aspetto rappresenterà per atleti e Societa’ una stimolante sfida di confronto indiretto, in attesa delle sfide gomito a gomito in previsione del prossimo Trofeo delle Regioni.

Sino ad allora, purtroppo, le medesime saranno rigorosamente a distanza ed ognuno gareggera’ nella propria terra cercando la miglior prestazione personale. Mai come in questo particolare periodo il “lontani ma vicini” ha avuto un significato di fratellanza cosi forte. Tuttavia, qualora qualche atleta si trovasse fuori dai propri confini regionali, durante lo svolgimento di una tappa Stadion, nulla osta che possa prendervi parte aggiungendo un punteggio alla propria classifica.

il sito Stadion 192 Rocco Ancora

07 Aprile 2021