Nuovo primato regionale dei 60 ostacoli per lo junior Marco Di Mauro

L'ostacolista della Elite Academy Bari lo ha stabilito a Ponticelli.

PONTICELLI. Il secondo fine settimana di gare in sala ha registrato subito un nuovo primato regionale, quello realizzato alla prima uscita stagionale da Marco Di Mauro nei 60hs (h. 1,00) sulla pista del Palaindoor di Ponticelli, Napoli. Il giovane atleta della Elite Academy Bari, al 1° anno junior, ha fermato i cronometri sul tempo di 8”18 demolendo il precedente primato che portava la firma di Vincenzo Mola (8”40). Nella stessa riunione bene i due saltatori dell’Avis Barletta, Davide Lorusso e Manuele Pagliano. Lorusso vinceva i 400mt nel tempo di 52”04 ed il lungo con la misura di 6.98mt, Pagliano chiudeva al 2° posto nel triplo (14.13mt) ed al 4° nel lungo (6.48). Tra gli allievi successo di Augusto Bellucci (Athletic Academy Bari) nei 60hs con il crono di 8”74 (h. 0.91).





ANCONA. Sulla pista dell’impianto marchigiano il fine settimana indoor ha regalato fin dal sabato alcuni buoni risultati.

. Sulla pista dell’impianto marchigiano il fine settimana indoor ha regalato fin dal sabato alcuni buoni risultati. In evidenza la junior Rebecca Volpe (Elite Giovani Atleti Bari), 4° tempo sui 1.500 in 4:52.57 ed i due saltatori Luca Semeraro, neo acquisto dell’Aden Exprivia Molfetta, 4° nell’asta con la misura di 4.40mt, e Michele Di Carlo (US Foggia), 1° allievo nella stessa gara con 4.10mt (5° in classifica generale).

Nella stessa giornata molto bene Alessandro Danza (US Foggia), 1° tra gli allievi sui 200mt con 22”66 (11° assoluto), Francesco Calò (Elite Academy Bari), 2° junior nei 1.500mt in 4:09.13, Mattia Mastropasqua (Amatori Atletica Acquaviva) 4° tra gli allievi sempre sui 1.500 (4:19.98) e Letizia Bruno (US Foggia) 5^ tra le junior sui 200 in 25”73 (9^ assoluta).

Alessandro Danza (US Foggia), ancora 1° allievo sui 60mt con 7”13 e della stessa Letizia Bruno (US Foggia), 9^ sui 60mt in 7”67.

La domenica confermava il buon avvio di stagione di(US Foggia), ancora 1° allievo sui 60mt con 7”13 e della stessa(US Foggia), 9^ sui 60mt in 7”67. Successo pieno per l’allieva Sara Tigre (US Foggia), 1^ nell’asta con 3 metri mentre Adriana Cosmai (Alteratletica Locorotondo) e Melania Muciaccia (Elite Giovani Atleti Bari) si piazzavano rispettivamente al 2° posto nel lungo con 5.77mt ed al 2° posto tra le allieve (8^ assoluta) negli 800mt (2:19.06). Nell’alto Adolfo Colasanto (US Foggia) chiudeva al 2° posto tra gli allievi con la misura di 1.94mt (3° assoluto).





ANCONA - GIOVANILI. La chiusura domenicale dedicata ai più piccoli ragazzi e cadetti ha messo in luce le cadette Sara Ingrosso (Galatletica Dream Team – 8”46 sui 60mt, 28”56 sui 200), Anna Pia Salvemini (Olimpia Club Molfetta – 8”54 sui 60, 29”50 sui 200) e Francesca Centrone (Olimpia Club Molfetta – 9.34 nel triplo), i cadetti Gabriele Sciancalepore (Olimpia Club Molfetta – 1° nel triplo con 13.11mt e 25”83 sui 200mt), Guido Mauro (Galatletica Dream Team . 25”96 sui 200) e Francesco Cormio (Olimpia Club Molfetta, 1.45 nell’alto). Tra le ragazze bene anche Marica De Gennaro (Olimpia Club Molfetta – 9”53 sui 60mt e 32”22 sui 200).

Roberto Longo

16 Gennaio 2022