La seconda prova del Trofeo Puglia di Marcia

Buona partecipazione di specialisti della marcia allo Stadio di A.L. "Mario Saverio Cozzoli" di Molfetta nella prova organizzata dalla Olimpia Club

Riparte da Molfetta, stadio "Cozzoli", con la seconda prova il Trofeo Puglia di Marcia giunto alla XXV edizione. Nonostante il caldo record, che attanaglia la nostra regione e l’insolita giornata infrasettimanale, si sono registrati 90 partenti ad onorare il 32° Memorial Gino del Re e il 26° Trofeo Gianni Carnicella. Finalmente vi hanno potuto partecipare anche gli atleti delle categorie Esordienti e Ragazzi, bloccati dalle norme covid-19, ed è il caso di partire, con la cronaca della giornata, proprio da queste categorie. Ben 38 partenti tra maschi e femmine con il gruppo più numeroso della squadra ospitante, Olimpia Club Molfetta, condotto da Lucia Pappagallo e dal suo Team, che ha monopolizzato il podio maschile. A vincere la prova è stato Daniele Di Palo, figlio d’arte di Maria Minervini forte marciatrice molfettese di fine anni 90, seguito da Francesco Caravella e Gianluca Cormio. Altra società in grande spolvero è stata l’Academy Bari con i giovanissimi di Francesca Cicinelli. Al femminile la vittoria è andata ad Alessandra Quero della Don Milani Mottola, seguita da Francesca Martino della GM Sport e da Maria Cecilia Pontrandolfo dell'Atletica Giovanile Acquaviva, anche quest’ultima figlia d’arte di Vincenzo impegnato nella gara degli Assoluti. Per la gara dei ragazzi, ottimo il ritmo imposto da Vanni Mallardi, dell'atletica Giovanile Acquaviva, a cura di Viola Giustino, seguito da Francesco Cormio e Mattia Marzella della Olimpia Club Molfetta. Ed è ancora la stessa società molfettese ad imporsi tra le ragazze con la vittoria di Carla Lomuscio, seconda Giorgia Liso e al terzo posto Stefania Avitto della Fiamma Olimpia Palo. Crescono le categorie e crescono anche i ritmi, è la volta dei Cadetti con la brillante prova di Giuseppe Disabato dell'Atletica Giovanile Acquaviva, che fa registrare un interessante 24:41.37, seguito dai compagni di squadra Salvatore Molfetta e Emanuel De Benedictis. Interessante, per competitività ed agonismo, la gara delle cadette con battaglia dal primo all’ultimo metro, dove Chiara Scarbone della Abacus Villa Baldassarri, prodotto Gianni dell’Atti, mette in ordine le posizioni del podio accaparrandosi la prima piazza, mentre Cecilia Fracchiolla della Academy Bari, sotto la guida di Vito Campobasso, va ad aggiudicarsi il secondo posto davanti alla volitiva Caterina Visaggio della Olimpia Club Molfetta. Chiude la serata la gara degli assoluti con nuove e vecchie glorie. Vittoria Maschile per Nicola Lomuscio, della Amatori Acquaviva, appena rientrato dai Campionati Italiani Assoluti di Rovereto, ottimo riscontro cronometrico per lui con 21:45.15, poco dietro Pier Pio Notaristefano con 22:09.24 e Tommaso Carucci (primo degli allievi) con 22:25.50 entrambi della Don Milani Mottola, ed ancora, Leonardo Annoscia 22:30.97 della AVIS Barletta. La gara assoluti femminile vede imporsi Ida Mastrangelo della Don Milani Mottola con 25:22.05, con buon margine sulla vincitrice della categoria Allieve Martina Cannone, del folto gruppo Amatori Acquaviva. Seguono, per le Senior, Patricia Rudinciuc stessa società e Nicla dell’Aquila Alteratletica Locorotondo, per le allieve Mariangela Pappadà e Maria Teresa De Benedictis dell’Amatori Acquaviva.

Alla premiazione sono intervenuti il Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, l’Assessore allo Sport Vincenzo Spadavecchia ed il Senatore Antonio Azzollini.





Tommaso Caravella



risultati La prova molfettese conferma la vitalità della marcia regionale e l’interesse di nuovi tecnici, che si affiancano ai più esperti, per la specialità del tacco e punta che da molti anni da lustro all’Atletica Pugliese ed è costantemente alla ricerca di essere protagonista sulla scena nazionale.Tommaso Caravella

03 Luglio 2021