Giudici al voto il 1° maggio

Con le assemblee provinciali del GGG si concludono i rinnovi delle cariche del quadriennio

Saranno i Giudici di Gara a completare il quadro dei rinnovi delle cariche elettive per il qaudriennio 2021-2024 con le Assemblee convocate in contemporanea il prossimo 1° maggio (prima convocazione alle ore 9,00, seconda alle 10,00). Per lo svolgimento delle Assemblee sono state scelte le sedi di Molfetta (Stadio "Cozzoli" Gruppo di Bari con 59 aventi diritto al voto), Latiano (Palazzo Imperiale Gruppo di Brindisi con 20 aventi diritto al voto), Foggia (Coni Point Gruppo di Foggia con 11 aventi diritto al voto ), Maglie (Parrocchia Madonna Addolorata Gruppo di Lecce con 43 aventi diritto al voto) e Taranto (PalaMazzola Gruppo di Taranto con 23 aventi diritto al voto). Intanto la Commissione Elettorale Regionale insediatasi ieri, ha valutato e ammesso tutte le candidature regolarmente pervenute entro il termine di scadenza fissato per l'11 aprile 2021; per la Commissione Regionale è stata presentata una sola lista nella quale sono candidati i Giudici Camporeale Rita, Capurso Pasquale, Cezza Salvatore, Cimadomo Felice, De Lillo Luigi Antonio, Giancaspro Maria Pasqua e Marcangi Ilaria. Per i Fiduciari Provinciali le candidature sono pervenute da Rosita Antonia Castellano e Francesco Salvemini per Bari, Gianfranco Montanaro per Brindisi, Michele Falco per Foggia, Angelo Gianfreda per Lecce ed Egidio Massafra per Taranto.

14 Aprile 2021