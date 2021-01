Assemblea Elettiva 16/1/2021, indicazioni

L'invito ai partecipati di attenersi scrupolosamente a quanto indicato

Con l’approssimarsi dello svolgimento dell’Assemblea Regionale elettiva di sabato 16 gennaio 2021 che si terrà presso l’Hotel Majesty di Bari, si comunicano le prescrizioni in linea con le misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, che verranno adottate:

- sarà consentito l’ingresso in sala ad un massimo di 210 persone, limite che da una stima preventiva non sarà superato considerato che ogni rappresentante può essere portatore di due deleghe;

- l’ingresso dovrà avvenire in modo scaglionato e sarà riservato ad un solo rappresentante di Società nella persona del Presidente o suo delegato e a quanti indicati nella nota del 18/12/2020 prot. N. 857/2020 di convocazione dell’Assemblea. Non sarà consentito l’accesso ad ulteriori componenti/accompagnatori delle Società che non svolgono funzioni di voto.

- sarà misurata la temperatura corporea prima di permettere l’accesso alla sala meeting;

- sarà disponibile all’ingresso della sala il gel sanificante;

- dovrà essere consegnata la dichiarazione riferita al COVID-19 (vedi allegato) che si invita a presentare già compilata;

- vi sarà l’obbligo per tutti i partecipanti d’indossare la mascherina chirurgica;

- i posti a sedere saranno distanziati a scacchiera e pertanto si è reso necessario l’affitto di una sala più ampia; il posto assegnato dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori.

Il C.R. Fidal Puglia consegnerà alla Direzione dell’Hotel Majesty l’elenco dei presenti che sarà conservato per due settimane, come da protocollo per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Per disposizione del Dipartimento Sport del Governo e del CONI, a prescindere dal “colore” della zona, la partecipazione di persona alle Assemblee elettive costituisce valida ragione di spostamento.



allegato autodichiarazione COVID

13 Gennaio 2021