02/10/2021 Manifestazione non autorizzata

Sabato2 ottobre 2021, si svolgerà a Camigliatello Silano (CS) una manifestazione di Trail denominata "1° Sila Trail Running". Tale manifestazione podistica non è inserita nel calendario regionale e pertanto non è autorizzata da questa Federazione. Gli atleti tesserati per società regolarmente affiliate alla Fidal non potranno gareggiare. Per coloro che si trovano nelle condizioni di tesseramento su esposte e che parteciperanno alla manifestazione, saranno assunti provvedimenti specifici, ritenendo altresì oggettivamente responsabile anche la società di appartenenza.

27 Settembre 2021