Weekend: gare ad Ozieri, Iglesias e Cagliari

Appuntamenti col cross all'ippodromo di Chilivani, con le indoor ad Iglesias e con lanci e asta a Cagliari

27 Gennaio 2022

(robyspezzigu) Si intensificano gli impegni per l’atletica leggera sarda chiamata questo fine settimana a un triplice impegno su più fronti con la corsa campestre a Ozieri-Chilivani domenica, ancora indoor sabato e domenica Iglesias e i campionati invernali di lanci domenica a Cagliari.

Cross Ozieri-Chilivani



Domenica, nell’impianto dell’ippodromo di Chilivani con inizio gare previsto per le ore 10, si corre per il Trofeo Città di Ozieri di corsa campestre, manifestazione che festeggia il prestigioso traguardo delle 40 edizioni assegnando i titoli sardi individuali 2022 maschili e femminili del settore assoluto e delle categorie cadettiU16 e ragazzi U14 .

Le gare, organizzate dall’Atletica Ozieri in collaborazione con il Comune e l’Ippodromo di Chilivani, vedranno confrontarsi quasi tutti i migliori specialisti sardi del momento. Nella lotta al titolo sardo 2022 nei 10 Km uomini da seguire le prove dei fratelli Salvatore e Francesco Mei (Atl.Olbia), di Antonio Carta (Atl.Porto Torres), e i due veterani del triathlon Jim Thijs (Olympia Villacidro) e Fabrizio Baralla (Triathlon team SS). Negli 8 Km donne favori del pronostico per l’altra triatleta Alice Capone (Triathlon Team SS, recente vincitrice della prova assoluta di Buddusò) che avrà come principali avversarie Veronica Pala (Ichnos SS) e Giovanna Cossu (Shardana).

Tra gli junior, assenti i gemelli Alessandro, Mattia e Andrea Careddu (Atl.Porto Torres dominatori delle prove U20 disputate sinora), Stefano Ferreri (Olbia) e Andrea Scano (Triathlon Team SS) sembrano i principali candidati al successo mentre tra i cadetti Matteo Mura (Guerrieri del Pavone) è nettamente favorito mentre tra le pari categoria donne a contendersi vittoria e titolo dovrebbero esssere Maria Antonietta Doneddu e Laura Addis (Alasport), Maria Mei (Atl.Olbia) e Aurora Vargiu (Nugoro Track end Field).



Indoor Iglesias



Sabato con i salti e domenica con le prove di velocità e ostacoli, con inizio gare alle ore 16 e alle ore 11, prove indoor nell’impianto coperto iglesiente in località Ceramica. Le gare, valide per l’assegnazione dei titoli sardi allieviU18, avranno come prove di maggior interesse le sfide sui 60 metri con la campionessa sarda dello sprint Giulia Mannu (Delogu Nu) chiamata al confronto con Cinzia Piras (ora Cus Cagliari), Daniela Lai (passata alla Cagliari Atletica) e Patricia Amalia Imprugas (Amsicora). Tra gli uomini Leonardo Porcu (Atl.Oristano, impegnato anche sui 60Hs) dopo la vittoria della scorsa settima e il favorito d’obbligo e dovrà vedersela con Gianmatteo De Furia (Cagliari Marathon) e Riccardo Unali (sassarese delle Delogu Nu). Interessante anche la sfida allieve sui 60 metri piani con Elisa Marcello (Atl.Valeria, che parte dal nuovo recente personale di 7.79) e con Irene Carroni (Atl.Orani) e Eleonora Serra (Tespiense). Nella stessa gara allievi bel confronto tra i due amsicorini Pietro Ceccatelli e Federico Murgia, con quest’ultimo impegnato anche nella prova con ostacoli.

Nei salti da seguire la prova del triplo con Daniela Lai e la compagna di squadra dell’Atletica Cagliari, Alessia Farci e nei 60 Hs in gara Federica Loi (Cagliari Atletica) e la junior Silvia Aru (Cus Cagliari). Nell’alto in pedana l’allieva Francesca Leccis (Atl. Mineraria Carbonia) che si presenta con 1,53 di accredito.



Lanci Cagliari e asta

Domenica, Stadio Comunale dell’Atletica di Cagliari con inizio gare alle ore 10,30, il primatista sardo e pluricampione italiano del giavellotto Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna, 73,09 di personale e 72,30 nel 2021) sarà il protagonista più atteso della prima prova regionale dei Campionati Italiani Invernali di lanci. Sempre per i lanci in gara nel disco e peso anche la pluriprimatista sarda Elisa Pintus (sassarese del Cus Cagliari) e sempre nel peso e nel disco ci sarà Michele Mura (Cus Sassari) nell’assoulta e lo junior Francesco Piras (Atl.Uras) nel disco da Kg 1,750. Nel giavellotto allieve in pedana Azzurra Marchetti (Dinamica Sardegna) e nel lancio del peso allievi iscritto Nicolò Carta (Olympia Villacidro). Nello stesso impianto cagliaritano prevista anche la gara del salto con l’asta (in versione outdoor per l’impossibilità di disputarla a Iglesias) con in pedana il fresco primatista sardo allievi con la misura di 4,51 metri Andrea Demontis (Cus Cagliari).



Atleti Sardi indoor fuori dall’isola



Nutrita la pattuglia di atleti sardi impegnati in varie sedi in prove al coperto fuori dall’isola.

Al Palaindoor di Ancona faranno il loro esordio con la maglia del Cus Sassari l’ottocentista Gabriele Hazmi (già conosciuto per le varie prove fatte nel 2021 nell’isola) e Giulia Raiano (200/400). Sempre a Ancona in gara sui 60 Oliver Comoli (Atl.Olbia) e Agnese Polini (Cus Cagliari ) nel triplo. A Padova per l’Olympia Villacidro in gara Leonardo Concas, Matteo Murgia e Michela Carboni e per l’Isolarun il mezzofondista ghilarzese Gabriele Motzo (1500 e 3000). Sempre a Padova nei 60 e 200 è iscritto il sassarese Daniele Pisanu (Delogu NU) e ci sarà la folta pattuglia dell’Ichnos SS con Martina Carboni, Maria Paola Sotgiu, Camilla Pirisi, Andrea Solinas Oldani, Alessia Nuvoli e Emma Manconi.