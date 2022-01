Il Parco Urbano di Avellino domenica ospita la festa multicolore dei C.R.I. e CdS Master di Cross

27 Gennaio 2022

Il Parco Urbano Santo Spirito di Avellino domenica ospita la festa multicolore dei C.R.I. e CdS Master di Cross

Al percorso di Corsa Campestre irpino iscritti 402 atleti provenienti da tutte le società campane

Napoli.-Il Parco Urbano di Santo Spirito di Avellino domenica mattina ospita i Campionati Regionali Individuali e di Società delle categorie Master di Corsa Campestre che si daranno battaglia su varie distanze a secondo le categorie di appartenenza. Nel programma tecnico irpino anche il Cross Corsi assoluti(senior/promesse/ Junior). Il big Event di Cross Regionale master è organizzato dalla Fidal Campania,dalla Fidal Avellino coadiuvato dalla società Montemiletto Team Runners. Il Parco Urbano di Santo Spirito del capoluogo irpino è il polmone verde immerso nella natura ed è ubicato ad 1Km dall’uscita di Avellino del raccordo Salerno Avellino. Il programma tecnico prevede un tracciato che si svilupperà su due distanze di 4 e 6 Km. Le categorie SM 35/40/45/50/55 si affronteranno sulla distanza di 6Km, Tutte le categorie Master SF e Master SM 60 ed oltre sul percorso di 4Km. Anche le categorie Assoluti impegnate nel Cross Corto si affronteranno sulla distanza di 4Km. Alla festa master crossista sono iscritti complessivamente 402 atleti provenienti da tutte le Province della Campania.

Nel settore Master maschili i più accreditati per la conquista dei Titoli Regionali di categoria da segnalare tra gli SM 35 Gilio Iannone (Carmax Camaldolese), tra gli SM 40 Saverio Giardiello e tra gli SM 55 Pietro Carpenito, entrambi targati Montemiletto Team Runners. Per i colori del team Caivano Runners tra i più accreditati SM 45 Gennaro Varrella; Pasquale Iapicco(SM50)ed Antonio Giordano (SM65). Nel settore Master femminili tra le più accreditate per la conquista dei Titoli Individuali:SF 45Francesca Maniaci(Caivano Runners);SF 50Annamaria Vanacore(Atletica Scafati); SF55 Maria Verolla(Runlab Literum Albanova Brian); SF 60 Concetta Pastore (Isaura Valle Dell’Irno) ed SF70 Patricia Kelly dell’Hippos C.F. Per la conquista dei Titoli Regionali di Società Master maschili e femminili tra i più accreditati per i posti da podio il team Caivano Runners;Isaura Valle Dell’Irno;Carmax Camaldolese;Intenational Security Service; Montemiletto Team Runners. Il ritrovo Giuria e concorrenti nel Parco Urbano Santo Spirito di Avellino è fissato domenica alle ore 8,15. Alle ore 9,00 la prima partenza di tutte le categorie master femminili; le categorie Master maschili da SM60 ed oltre + il Cross Corto delle categorie Assoluti che vedrà tutti sulla distanza di 4 Km.

