Zanon, Lingua e tanti altri: è Vittorio Veneto

Debutto stagionale per la triplista nel meeting del 4-5 luglio. In pedana nel martello il finalista mondiale di Londra, in pista lo junior Guglielmi

26 Giugno 2020

Continua ad arricchirsi il cast di partecipanti del 1° Meeting Nazionale ATL-Etica – Memorial Prof. Ivo Merlo, in calendario il 4 e 5 luglio a Vittorio Veneto (Treviso). I salti in primo piano: dopo l’annuncio della presenza della campionessa europea under 20 del lungo Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) che troverà in pedana Carol Zangobbo (Assindustria Sport Padova), gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di un altro talento dei salti, la primatista italiana under 20 del triplo indoor Veronica Zanon (Assindustria Sport Padova), capace di migliorarsi di mezzo metro, fino a 13,65, nella stagione al coperto al Palaindoor di Ancona. Sempre nelle pedane, sarà in gara anche la tricolore assoluta dell’asta indoor Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta).

Il weekend di Vittorio Veneto si colorerà d’azzurro anche grazie al martellista Marco Lingua (asd Marco Lingua 4ever). Il piemontese, 42 anni, pluricampione italiano e finalista mondiale a Londra 2017, non sarà l’unico interprete del mondo dei lanci: ad Atletica TV ha anticipato di voler gareggiare a Vittorio Veneto il giavellottista Roberto Bertolini (Fiamme Oro), che in pedana troverà lo junior friulano Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli), mentre al femminile il motivo d’interesse è il rientro dopo oltre due anni d’assenza di Paola Padovan (Carabinieri).

Tra gli altri nomi annunciati, nei 200 c’è quello dello junior Federico Guglielmi, medaglia d’oro nel 2019 al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Baku, negli 800 il tricolore assoluto 2018 Enrico Brazzale (Atl. Vicentina), e poi altre azzurrine tra cui Sophia Favalli (Free-Zone, 800), Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova) e Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) nell’alto, Alessia Seramondi (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) nei 200 e nel lungo.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it