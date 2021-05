World Relays, la 4x400 donne vola a Tokyo

Via alle gare a Chorzow, Polonia: le azzurre della staffetta del miglio centrano l'ammissione alla finale (3:30.04) e guadagnano anche il pass per i Giochi. Finale anche per i colleghi uomini (3:04.81).

01 Maggio 2021

Chorzow, Polonia. Per l’Italia dell’atletica sono ore decisive: in due ore e mezza, la squadra del DT Antonio La Torre si gioca una partita fondamentale in chiave olimpica. Nel primo turno delle World Relays (in diretta su Rai Sport), scendono in pista cinque staffette azzurre: le due 4x100 e le tre 4x400, compresa la mista. La missione dichiarata è quella del “5 su 5”, ovvero portare cinque quartetti su cinque alle Olimpiadi di Tokyo. E se la 4x100 femminile e la 4x400 maschile sono già in possesso del pass a cinque cerchi, 4x100 maschile, 4x400 femminile e 4x400 mista dovranno conquistare un posto in finale per ottenere la qualificazione diretta per i Giochi senza attendere la chiusura del ranking il 29 giugno.



IN AGGIORNAMENTO



LA CRONACA DELLE GARE



4x400 uomini - batterie - Anche il quartetto maschile del miglio vola in finale alle World Relays. Bella prova di Lorenzo Benati, Alessandro Sibilio, Brayan Lopez e Vladimir Aceti, che sono secondi in 3:04.81nella terza batteria (dietro il Botswana, 3:04.03) e guadagnano anche il pass per i Mondiali di Eugene (quello olimpico lo avevano già in tasca, dopo la finale dei Mondiali di Doha 2019). Prima della corsa degli azzurri, accedono alla finale Giappone (3:03.31), Colombia (3:04.64), Olanda (3:03.03), Sudafrica (3:03.79), mentre l'ultimo dei tempi di ripescaggio è il 3:04.78 della Francia. C'è spazio per pensare alla promozione, anche se la batteria è probabilmente la più impegnativa delle tre. Il Botswana fugge via fin dallo start, grazie alla spinta di Isaac Makwala; l'Italia galleggia sempre tra la seconda e la terza posizione, scambiata con i polacchi. Nella frazione conclusiva, un ottimo Vladimir Aceti gestisce il polacco Zaleski, rimontandolo nel rettilineo conclusivo e portando il tricolore tra le otto finaliste.



4X400 donne - batterie - Comincia nel migliore dei modi, il percorso azzurro ai Mondiali di staffette. La 4x400 femminile italiana centra l'accesso alla finale della manifestazione e, soprattutto, conquista il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo (oltre che per i Mondiali di Eugene 2022), chiudendo la batteria al terzo posto in 3:30.04, migliore dei tempi di ripescaggio per il turno decisivo. Il quartetto azzurro, con formazione inedita (anche a causa delle dolorose rinunce della vigilia) composta da Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando, Petra Nardelli e Ayomide Folorunso si batte molto bene nella prima delle tre batterie previste, finendo al terzo posto in 3:30.04, alle spalle di Polonia (3:28.11) e Belgio 3:28.27. Non c'è passaggio diretto del turno (vanno in finale le prime due più i migliori due tempi), ma il crono lascia spazio alla possibilità di rispescaggio. La seconda batteria (Cuba 3:27.90, Olanda 3:28.40) rinforza le attese in casa Italia, visto che la Francia, terza, chiude in 3:30,46, quattro decimi peggio delle azzurre. La conferma dell'ammissione alla finale, della qualificazione olimpica, e di quella per i Mondiali del prossimo anno, arriva in pratica già durante la terza batteria (Gran Bretagna, 3:28.83, Germania 3:29.73), con il grande distacco accumulato dalle inseguitrici. Vanno tra le otto proprio Italia e Francia, in una finale che vedrà la partecipazione di sette quartetti europei e le sole cubane a rappresentare il resto del mondo.



