Weir oltre i venti con Fabbri a 20,24

Il pesista neo italiano oltrepassa per la prima volta il muro con 20,12 a Palmanova nella gara vinta dall’azzurro e compagno di allenamento. Esordio Battocletti in 9:23.20 nei 3000 di Cles

22 Agosto 2020

In due sopra i venti metri nel getto del peso a Palmanova (Udine). Il successo va a Leonardo Fabbri con 20,24 ma stavolta per il fiorentino dell’Aeronautica era un test senza ambizioni di misura, appena tre giorni dopo la gara disputata a Bydgoszcz, in Polonia. Ma al secondo posto si fa notare il nuovo progresso del compagno di allenamento Zane Weir (Enterprise Sport & Service) che approda per la prima volta oltre la fatidica barriera: 20,12 per l’italo-sudafricano al sesto e ultimo lancio. Entrambi sono seguiti dal tecnico Paolo Dal Soglio, ex campione europeo indoor della specialità. Weir, 25 anni da compiere a settembre, è cresciuto a Durban in Sudafrica ma ha origini italiane da parte del nonno materno, triestino. Fino alla passata stagione aveva un personale di poco oltre i 19 metri (19,09) ma nello scorso autunno è entrato in contatto con Dal Soglio. Insieme hanno trascorso il periodo di raduno a Stellenbosch, nel mese di gennaio, poi Zane si è trasferito in Italia all’inizio di marzo. Si è migliorato in tutto cinque volte su sei gare estive, sfiorando i venti metri a Udine (19,93 due settimane fa) prima dell’exploit di oggi. “Ha caratteristiche diverse rispetto a Fabbri - spiega il tecnico azzurro - perché è meno alto, intorno a 190 centimetri di statura, ma con grande esplosività nei piedi e nelle gambe. Ormai formano una coppia affiatata e Leo ha voluto esserci in questa gara, nonostante la recente trasferta in Polonia, soprattutto per dargli una mano a fare un altro passo avanti”. Al femminile 16,49 nel peso di Chiara Rosa (Fiamme Azzurre). Test di rincorse nel lungo per l’azzurra Laura Strati (Atl. Vicentina) che si cimenta in tre salti con il migliore di giornata a 6,04 (-0.6). Lo junior Enrico Saccomano (Atl. Malignani Libertas Udine) cresce anche con il disco assoluto da 2 kg portandosi a 55,48. Nel triplo 16,01 (+0.3) del ventenne Simone Biasutti (Trieste Atletica) e sui 400 ostacoli 53.38 per Matteo Beria (Atl. Vicentina). [RISULTATI/Results]

CLES - Al debutto stagionale in pista Nadia Battocletti chiude in 9:23.20 sui 3000 metri a Cles (Trento). Nell’impianto di casa al Meeting Melinda 2020 la ventenne delle Fiamme Azzurre, due volte campionessa europea di cross tra le under 20 (Tilburg 2018, Lisbona 2019), rientra quindi in azione: l’ultima gara era stata proprio una campestre, la Cinque Mulini di fine gennaio. “Per me oggi solo un test - commenta la mezzofondista trentina - verso l’obiettivo degli Europei di cross del 13 dicembre a Dublino. Non puntavo al personale (9:04.46 un anno fa) ma ho avuto la sensazione che avrei potuto continuare con questo ritmo, e ho ricevuto buone risposte in prospettiva per i 5000 metri”. Alle sue spalle Federica Zanne (Esercito, 9:33.00) regola il gruppo delle inseguitrici davanti a Camille Chenaux (Athletica Vaticana, 9:33.59) e Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina, 9:34.90) che firmano entrambe il loro primato su questa distanza. Il giavellottista Norbert Bonvecchio (Atl. Trento) spedisce l’attrezzo a 71,74, tra le donne Ilaria Casarotto (Atl. Vicentina) a 48,38.

Tra gli ostacoli il campione italiano allievi indoor Paolo Gosio (Atl. Vallecamonica) con 13.97 (+0.8) avvicina il personale sui 110hs. [RISULTATI/Results]

MACERATA - A Macerata torna a volare il giavellotto di Gianluca Tamberi con un lancio a 74,47 per cogliere il terzo risultato in carriera. Un risultato che mancava da ben dieci stagioni al trentenne anconetano dell’Athletic Club 96 Alperia, fratello maggiore del primatista italiano dell’alto Gianmarco, iscritto ma che poi ha scelto di non essere presente dopo la gara di ieri sera. Nel 2010 Gianluca era arrivato fino a 78,61 che è tuttora la migliore prestazione nazionale under 23. Esordio nella stagione all’aperto per Mattia Montini. Il 21enne lombardo dei Carabinieri corre in 14.53 (-0.3) nella gara di rientro sui 110 ostacoli, dopo l’infortunio rimediato agli Assoluti in sala. La tricolore juniores al coperto Angelica Ghergo (Team Atl. Marche) nei 400 riesce a centrare il personale outdoor di 55.89. [RISULTATI/Results]

MANTOVA - In Lombardia, nella prima giornata dei campionati regionali a Mantova, risultati interessanti dal giro di pista: sui 400 metri la 26enne Ilaria Burattin (Cus Pro Patria Milano) con 54.21 toglie tre decimi e mezzo al personale, ma si migliora anche la promessa Alessandra Bonora (Atl. Rodengo Saiano Mico, 54.45), non ancora ventenne. Successo di Micol Majori (Pro Sesto Atletica) nei 1500 in 4:25.33 nel ricordo del suo tecnico Vincenzo Leggieri, venuto a mancare pochi giorni fa. Nell’alto la 18enne Rebecca Mihalescul (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) supera 1,74, con l’azzurra delle prove multiple Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) che salta 1,65 prima di lanciare il peso a 11,79. La junior Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) conquista i 100 ostacoli in 14.30 (-0.8), nei 100 uomini personal best con 10.61 (+1.8) di Marco Martini (Atl. Riccardi Milano 1946). [RISULTATI/Results]

PIACENZA - Weekend di campionati regionali in Emilia-Romagna, a Piacenza. Nei 400 metri Laura Elena Rami (Cus Bologna), classe 2002 e tricolore allieve nella scorsa stagione, scende a 55.83. La junior Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo) sui 100 ostacoli con 13.94 (+1.7) toglie tre centesimi al recente personale, ottenuto due settimane fa a Pavia. Vento appena oltre la norma nei 100 metri, con il successo di Diego Pettorossi (Sef Virtus Emilsider Bologna) in 10.64 (+2.1). [RISULTATI/Results]

