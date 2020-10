Verona: al via #Runacademy

I corsi di formazione qualificati, condivisi dalla FIDAL e dalla Scuola dello Sport del CONI, riprendono il 3 e 4 ottobre con il supporto scientifico dell’Università di Verona.

08 Ottobre 2020

È tutto pronto per il primo corso 2020 di #Runacademy, il progetto per formare e qualificare Runleader, Runtrainer e Runcoach. Sarà Verona, nel weekend del 10 e 11 ottobre, ad accogliere il primo gruppo di runner, operatori del fitness e personal trainer pronti a approfondire e specializzare le proprie conoscenze sull’allenamento della corsa.

Promosso da FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), Runcard e Scuola dello Sport del CONI #Runacademy si pone come obiettivo la formazione di una figura professionale qualificata in grado di trasmettere un sano e corretto approccio alla corsa. I corsi riprenderanno nel weekend nella città veneta, ma sono previsti anche a Milano e Roma. Runacademy è rivolta a chi desidera specializzarsi nell'allenamento della corsa a tutti i livelli, compreso il coaching all’interno di club, associazioni e palestre di fitness.

Nutrizione, tecnica di corsa, scarpe e materiali, aspetti psicologici della gestione dei gruppi, video analisi della corsa, forza e core stability sono solo alcuni dei temi che verranno affrontanti nel corso, che prevede anche una sessione di esercitazioni pratiche.

Con una novità molto importante dal punto di vista scientifico, ovvero la sinergia con l’Università di Verona e RUN for SCIENCE, un progetto ideato nel 2014 dal dipartimento di Neuroscience, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona dedicato al mondo dell’endurance ed in particolare della corsa. RUN for SCIENCE – coordinato dal prof. Federico Schena - analizza scientificamente la corsa, nella mezza maratona e nella maratona, attraverso parametri quali l’efficienza muscolare, cardiovascolare e metabolica, oltre agli aspetti psicologici, creando una collaborazione fra atenei europei che permette di far interagire diversi gruppi di ricerca riconosciuti a livello internazionale. L’edizione annuale si svolgerà proprio in occasione di #Runacademy.

I corsi di formazione qualificata #RUNACADEMY, condivisi dalla FIDAL e dalla Scuola dello Sport del CONI, prevedono il conseguimento di tre livelli di qualificazione:

RUNLEADER (1° livello): rivolto a runner ambiziosi, operatori del mondo del fitness, personal trainer, a chi desidera guidare un gruppo di runner organizzando uscite e allenamenti e atutti quelli che per passione o per lavoro desiderano approfondire le proprie conoscenze specifiche sulla corsa. RUNTRAINER (2° livello):indirizzato ai laureati in scienze motorie, agli istruttori di 1° livello FIDAL (1° livello SNAQ) ed ai runner, operatori del mondo del fitness, personal trainer, che hanno già intrapreso la formazione #RunAcademy e conseguito il diploma di RunLeader da almeno un anno. RUNCOACH (3° livello)indirizzato a chi ha già intrapreso la formazione #RunAcademy e ha conseguito il diploma di RunTrainer da almeno 1 anno oppure è un tecnico di 2° livello FIDAL (2° livello SNAQ).

Runleader - 1°Livello

Verona 10 - 11 Ottobre 2020

Milano 24 - 25 Ottobre 2020

Roma 5 - 6 Dicembre 2020



Runtrainer – 2°Livello

online 3 – 4 ottobre 2020

Verona 10 -11 ottobre 2020

Milano 24 – 25 ottobre 2020

Roma 5 -6 dicembre 2020



Runcoach – 3°Livello

Milano - Gennaio / Aprile 2021 (il corso verra' attivato alla fine dello svolgimento dei corsi 2020)





ISCRIZIONI: https://www.runacademy.it/corsirunacademy

Per qualsiasi informazione: info@runacademy.it e www.runacademy.it

