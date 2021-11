Valmusone, seconda fermata per gli EuroCross

Domenica a Osimo (Ancona) nuovo appuntamento per la campestre verso la rassegna continentale: nel corto in gara Riva, al femminile (7 km) debutta Arnaudo, tra gli uomini (10 km) al via La Rosa

12 Novembre 2021

Sempre più nel vivo la stagione della corsa campestre con il Cross Valmusone di domenica 14 novembre a Osimo (Ancona). È la seconda delle tre prove indicative per la composizione della squadra italiana che parteciperà agli Europei in programma tra un mese, il 12 dicembre a Dublino, in Irlanda: già disputata quella di Levico Terme (Trento), domenica scorsa, e in attesa dell’ultima a Sgonico (Trieste) nella prossima settimana. Intanto l’appuntamento è sui prati della località marchigiana, nella nona edizione dell’evento, con l’esordio stagionale per tanti pretendenti alla maglia azzurra in ogni categoria (senior, under 23, under 20) oltre che nel cross corto in vista della staffetta mista alla rassegna continentale. Proprio nella gara di 2 chilometri sarà impegnato Pietro Riva, neoprimatista nazionale dei 10 km su strada con il recente 28:06 di un mese fa a Ginevra. Stavolta il piemontese delle Fiamme Oro, tricolore dei 5000 in pista, si mette alla prova sulla distanza più breve per confrontarsi tra gli altri con Mohad Abdikadar (Aeronautica) e Matteo Guelfo (Trionfo Ligure), mentre al femminile Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) sarà opposta a Micol Majori (Pro Sesto).

DONNE - Tra le gare più attese, quella femminile di 7 chilometri con la 21enne Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), vicecampionessa europea under 23 dei 10.000 per aver conquistato l’argento quest’anno a Tallinn, oltre che campionessa italiana assoluta dei 5000 metri. Se la vedrà con la bresciana Federica Zanne (Esercito) che ha vinto l’ultima edizione del Cross Valmusone, nel 2019, mentre nella passata stagione la manifestazione organizzata dall’Atletica Amatori Osimo non si è svolta a causa della pandemia. Da seguire poi Ludovica Cavalli (Aeronautica), finalista nei 1500 agli Europei U23, e altre atlete che hanno indossato la maglia della Nazionale giovanile come Michela Cesarò (Carabinieri) e la gemella Giulia Zanne (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco).

UOMINI - Al maschile nei 10 km si prevede una sfida molto combattuta tra diversi protagonisti del mezzofondo italiano a cominciare da Stefano La Rosa (Carabinieri), medaglia d’oro a squadre nella maratona agli Europei di Berlino 2018 con il team azzurro, che ha già partecipato undici volte alla rassegna continentale di campestre. Anche tra gli uomini in gara il vincitore dell’ultimo Valmusone, il lombardo Michele Fontana (Aeronautica), insieme al siciliano Giuseppe Gerratana (Aeronautica), terzo un mese fa nella rassegna tricolore dei 10 km, e ad Andrea Sanguinetti (Fiamme Oro), che ha trionfato a Osimo nel 2016 e torna dopo un lungo periodo di stop per infortunio. Tra i favoriti della prova under 23 il pugliese Pasquale Selvarolo (Atl. Casone Noceto), quarto nei 10.000 agli Europei di categoria, e il romano Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane), campione italiano promesse dei 10 km, ma anche Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana) e Nesim Amsellek (Cs San Rocchino).

UNDER 20 - In chiave giovanile, tanti gli atleti emergenti pronti a cimentarsi nei 6 km juniores: il bronzo europeo U20 dei 3000 siepi Cesare Caiani (Atl. Brugnera Friulintagli Pordenone), i tricolori di categoria Nicolò Gallo (Atl. Alba), campione dei 10 km, e Thomas Serafini (Athletic Club Firex Belluno), che ha vinto il titolo dei 1500 metri. Tra le donne, nella gara under 20 di 4 chilometri, la campionessa italiana in carica Ilaria Bruno (Atl. Brugnera Friulintagli) ha già dominato nella prova inaugurale di domenica scorsa in Trentino e se la vedrà con le azzurrine Aurora Bado (Freezone), Emma Casati (Atl. Piacenza) e Luna Giovanetti (Atl. Valle di Cembra).

IL PROGRAMMA - Si comincia dalle ore 9.00 con i master e il settore promozionale, quindi le sfide assolute alle ore 11.45 (7 km femminili) e alle 12.25 (10 km maschili), seguite dal cross corto, mentre le prove giovanili per allievi e juniores scatteranno alle ore 13.25 (4 km femminili) e alle 13.45 (6 km maschili).

DIRETTA STREAMING - Prevista la trasmissione in diretta video streaming del 9° Cross Valmusone su www.atletica.tv.

