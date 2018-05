Vallortigara, volo verticale: 1,95 a Caorle!

La 26enne altista sale di un altro centimetro, superando la misura alla prima prova nei Societari Assoluti: sesta italiana alltime e capolista mondiale stagionale

05 Maggio 2018

Continua la scalata di Elena Vallortigara. Nella prima fase dei Campionati di Società Assoluti, a Caorle (Venezia), la saltatrice in alto dei Carabinieri aggiunge un altro centimetro al record personale con 1,95 alla prima prova. Adesso la 26enne vicentina di Schio, in gara oggi per l’Assindustria Sport Padova, è la sesta italiana alltime e incrementa così il recente 1,94 del 25 aprile a Siena, dove era riuscita a migliorarsi dopo oltre sette anni. Un balzo che la porta in cima alle graduatorie mondiali del 2018 di una stagione outdoor appena all’inizio, pareggiando la misura realizzata da Levern Spencer (Saint Lucia) ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast, in Australia. Il precedente acuto era arrivato in “casa”, visto che da un paio di anni la veneta si allena con il tecnico Stefano Giardi nella città del Palio, seguito dal successo con 1,90 al meeting di Palmanova, il 1° maggio, prima del nuovo progresso. Nella gara di questo pomeriggio, dopo aver aperto senza problemi a 1,81, servono invece due salti per aver ragione dell’asticella a 1,85 e anche a 1,88. Poi è valido il primo tentativo a 1,90 con due errori a 1,93, quota valicata alla terza prova, mentre c’è subito il salto giusto a 1,95 per chiudere con tre nulli a 1,97.

“È stato veramente un bel salto - esclama la Vallortigara che nelle categorie giovanili ha vinto due bronzi iridati, nel 2007 da under 18 e nel 2010 tra le under 20 - come quello a 1,93 fatto alla terza e poi sono riuscita a recuperare la concentrazione. Ho deciso di prendere ogni gara come una sfida con me stessa e basta, indipendentemente da tutto. Anche oggi come a Palmanova non c’era il mio allenatore, rimasto in Toscana con la sua società, ed è una persona eccezionale che merita questo risultato. Poi la gara è stata lunghissima, se penso che sono rimasta più di tre ore in pedana. Ma non voglio farmi condizionare dalle variabili esterne, perché se si è in grado di saltare, si può farlo ovunque. Nell’ultimo periodo ho iniziato a sentirmi padrona di me stessa e della rincorsa, ho capito che potevo farcela a superare queste misure. Dopo aver saltato 1,94 mi sono detta di pensare soltanto alle sensazioni che ho avuto e mi sono sentita proprio bene. Ora credo di trovarmi in una dimensione diversa da quella che ho vissuto finora in carriera, ma sono tranquilla anche grazie alle difficoltà che ho avuto in passato”.

Luca Cassai

