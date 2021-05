Nel campionato Trail Lungo oro alla Turini, argento a Cheraz

Giuditta Turini, confermata campionessa italiana e Davide Cheraz, vice campione nazionale, portano in alto i colori valdostani nel tricolore di Trail Lungo

Un oro e un argento per la Valle d’Aosta nel campionato italiano Fidal di Trail lungo disputato sabato 15 maggio a Cantalupo Ligure, in provincia di Alessandria, da Giuditta Turini e Davide Cheraz grandi protagonisti della competizione denominata “Le porte di Pietra” giunta alla sua 16esima edizione.

La distanza che consegnava il tricolore si è corsa su di un percorso di 72 km con un dislivello positivo di 4490 metri che abbraccia la Val Borbera restando sui crinali che fanno da cornice alla valle.

La portacolori della S.Orso Aosta, classe 1989, già tricolore nel 2020, compagna di un altro grandissimo delle prove estreme, Franco Collé, ha conquistato il tricolore grazie ad un perentorio cambio di passo sul finale superando Martina Valmassoi. 8h28’10” il tempo di Giuditta Turini confermata campionessa italiana, terza assoluta nella prova vinta dalla francese Camille Bruyas (7h38’08”) e seconda la statunitense Katie Schide (8h12’00”).

Il podio tricolore è completato da Martina Valmassoi staccata di 2minuti (8h30’02”), mentre il bronzo è andato a Moira Guerini che ha pagato oltre 20 minuti dalla valdostana (8h49’06”). A conferma della grande performance il piazzamento assoluto della Turini che tra i 240 concorrenti che hanno concluso la competizione si è inserita al 28esimo posto assoluto.

Il runner della Calvesi, che pochi giorni or sono ha festeggiato i 29anni, ha gestito in maniera oculata il suo impegno centrando il terzo posto della competizione, ma il secondo tra gli italiani. A vincere, per il secondo anno consecutivo, è stata l’altoatesino Andreas Reiterer che è stato protagonista di una prova incredibile chiudendo la prova in 6h42’44”, per la prima volta nelle quindici edizioni che l’hanno preceduta sotto il muro delle 7ore. Secondo il portoghese Andre Rodrigues in 6h58’09”, terzo e argento tricolore Davide Cheraz con un crono di 7h01’44”. La terza posizione del podio di Trail è andata al trentino Gil Pintarelli che ha concluso in 7h05’10”.