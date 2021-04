Vinti terza con record a Roma nei 5km di marcia

Bene anche l'allievo Broccoletti e il duo Grafeo-Pedetti nella gara assoluti donne. Ok Capogrossi

18 Aprile 2021

di Umbria



Trasferta positiva per gli umbri a Roma nel gruppo centro Italia (Lazio, Marche, Toscana e Umbria) del Cds di marcia. Superlativa la prestazione dell'allieva Francesca(Arcs Cus Perugia), atleta al primo anno in categoria, che ha chiuso al terzo posto (vittoria della livornese Sofiain 24:53.5) conquistando subito il nuovo primato regionale. Il suo 26:10.1 vale un miglioramento superiore al minuto rispetto al limite regionale allieve che era detenuto da Ilaria Galli (27:19.1). Nei 10 km allievi settima piazza per Matteo(Winner Foligno) che ha migliorato il personale portandolo a 50:33.8.Brave anche Sashae Valentina, compagne di squadra all'Arcs Cus Perugia, che hanno chiuso i 10 km di marcia assoluti femminili in quarta e quinta piazza, rispettivamente in 51:53.9 e 53:18.6 (vittoria ad Eleonorain 47:03.5). Nei 10 km assoluti maschili, vinti dall'azzurro Davide(Lib. Unicusano Livorno, 41:05.8), quinto posto per Luca(Libertas Orvieto) in 50:22.0.