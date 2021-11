Regionali strada: a Capanne 7 titoli e classifica a squadre

Nelle categorie cadetti e allievi vittorie di Burzicchi, Billai, Ribigini e Moriconi. Quasi in 500 al via

21 Novembre 2021Grande successo di partecipazione e tanto spettacolo a Pian di Massiano per il campionato regionale giovanile organizzato dall'Avis Perugia. Quasi 500 i giovani atleti al via a conferma del boom di tesserati nelle società della Fidal Umbria (in tantissime erano schierate al via ma erano presenti alcuni atleti anche di società delle Marche e della Toscana). In gara le categorie promozionali a cominciare dai pulcini (per loro nessuna classifica e medaglia di partecipazione per tutti), proseguendo con gli esordienti (tantissimi al via, in alcune categorie addirittura più di 60 atleti che hanno costretto la suddivisione in tre serie, i ragazzi e le categorie "agonistiche" cadetti e allievi. Spettacolo pure nella ciclabile con i ragazzi, subito dopo le gare promozionali di marcia e quelle di corsa dei pulcini, che si sono sfidati per la maglia di campione regionale. Sette i titoli per gli atleti dell'Atletica Pro Loco Capanne (con il nuovo titolo di Caterinafra le ragazze) che ha anche conquistato la classifica per società con 74 punti (6 al vincitore di ogni gara a scendere fino ad 1 punto al sesto classificato). Nelle categorie cadetti, sorprendente la vittoria di Clizia(Atl. Pakman), quinta ai campionati italiani di categoria nel lancio del giavellotto, che sui 2000 metri nel'ultimo giro ha messo in fila le avversarie, ed Ettore(Atl. Umbertide), autore dello spunto vincente negli ultimi metri. Fra gli allievi vittoria di Giulio(2S Spoleto) ed Elena(Arcs Cus Perugia)I campioni regionali maschiliEsordienti 5 - 300 metri: Alessandro(Atl. Capanne)Esordienti 8 - 500 metri: Alessio(Atl. Capanne)Esordienti 10 - 750 metri: Federico(Atl. Capanne)Ragazzi - 1000 metri: Giovanni(Atl. Capanne)Cadetti - 2000 metri: Ettore(Atl. Umbertide)Allievi - 3000 metri: Giulio(2S Spoleto)Le campionesse regionali femminiliEsordienti 5 - 300 metri: Agnese(Atl. Capanne)Esordienti 8 - 500 metri: Francesca(Lib. Arcs Perugia)Esordienti 10 - 750 metri: Giorgia(Atl. Capanne)Ragazze - 1000 metri: Caterina(Atl. Capanne)Cadette - 2000 metri: Clizia(Atl. Pakman)Allieve - 3000 metri: Elena(Arcs Cus Perugia)StraPerugia, classifica per società1) Atletica Pro Loco Capanne 74 punti, 2) Winner Foligno 36, 3) Lib. Arcs Perugia 32, 4) #iloverun Athletic Terni 24, 5) Csain Perugia 22