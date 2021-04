Conti e la Piccini campioni dei 10000 metri

A Tolentino l'alfiere della Winner Foligno centra anche il minimo per gli italiani. Fra gli allievi vittoria di Laura Ribigini nei 20' e Lorenzo Bartoli nei 30'

18 Aprile 2021

di Umbria



Titolo regionale e minimo per i campionati italiani. Fabio(Winner Foligno) centra il colpo triplo a Tolentino dove è andata in scena la prova Marche, Umbria e Abruzzo dei 10000 metri in pista, conquistando il titolo regionale, il personale e il minimo per i campionati italiani di Molfetta. Prova femminile che ha invece visto il successo di Manuela(#iloverun Athletic Terni), anche lei al personale nella distanza su pista. Fra gli allievi titoli nei 30' a Lorenzo(Atl.

Capanne) e Laura Ribigini (Arcs Cus Perugia).

Nella migliore delle sei serie maschili Fabio Conti è protagonista di una bella prestazione che lo ha portato dietro solo a Stefano Massimi (Cus Camerino, 29:34.70) in un ottimo 30:56.71, crono inferiore al 31' netto richiesto per partecipare ai campionati italiani di Molfetta. Una prestazione vicina anche al miglior tempo personale su strada di 30:50. Sul podio con lui per il campionato regionale umbro il compagno di squadra Filippo Ferri, quinto assoluto in 31:50.96 e Giulio Angeloni (#iloverun Athletic Terni), vincitore della quinta serie (la seconda delle migliori) in 32:01.39 e sesto assoluto.

Quarto umbro al traguardo Gianfilippo Grillo (#iloverun Athletic Terni), al personale su pista in 32:09.64 anche se lontano dal crono ottenuto su strada l'anno passato, che ha preceduto un bravissimo Marco Melchiorri (Winner Foligno) che ha chiuso in 32:20.46.

Nella gara femminile la laziale Manuela Piccini, da questa stagione in forza all'#iloverun Athletic Terni, ha chiuso sesta assoluta in 38:42.32 nella gara vinta da Simona Santini (Amat. Osimo, 36:34.33) migliorando sensibilmente il personale in pista. Grande miglioramento anche per Michela Barberini (Avis Perugia), seconda umbra al traguardo, scesa a 40:56.13.

Nei 30' allievi è Lorenzo Bartoli (Atl. Capanne) ad aggiudicarsi il titolo umbro. Per lui, secondo assoluto alle spalle di Riccardo Di Lizio (Atl. Runtime Chieti, 8907 metri) una prestazione di 8438 metri. Sul podio del campionato umbro insieme a lui i compagni di squadra Alberto Bagnetti (8327 metri) e Giacomo Caligiana (7989 metri). I 20' femminili hanno registrato la vittoria nella gara e il titolo regionale di Laura Ribigini (Arcs Cus Perugia), reduce dal nono posto ai tricolori di cross, che ha chiuso in 5328 metri precedendo nel campionato umbro la gemella Elena (5127 metri) e Ludovica Saccodossi (#iloverun Athletic Terni, 4705 metri).



RISULTATI