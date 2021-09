Tricolori Master: altri due record a Rieti

L’astista umbro Befani a 4,20 per il primato SM50, nel giavellotto l’altoatesina Waltraud Mattedi si migliora con 32,21 tra le SF60

11 Settembre 2021

Ancora una giornata ricca di gare, la terza dei Campionati italiani master a Rieti, con due nuovi primati. Nell’asta riesce l’impresa a Giacomo Befani (2S Atletica Spoleto) che porta a 4,20 il record nazionale SM50, superando la quota con il terzo e ultimo tentativo a disposizione, e aggiunge cinque centimetri al limite di Daniele Caporale stabilito due anni fa. Curiosità: il saltatore umbro poi si cimenta senza successo alla misura di 4,33, chiesta per cercare di andare oltre il recentissimo 4,32 di Alessandra Lazzari, che allena insieme a un gruppo di giovani astisti, ottenuto a Chiari nel meeting in piazza. Ma non ha mai interrotto l’attività agonistica ed è arrivato in passato nella sua carriera fino a 5,40. Nel giavellotto SF60 l’altoatesina Waltraud Mattedi (Südtirol Team Club) spedisce l’attrezzo a 32,21, quasi un metro in più del 31,39 di quest’anno a Tivoli, celebrando con un record italiano di categoria il suo quinto titolo tricolore in questa edizione della rassegna.

In tanti si prendono gli applausi, come l’eterna Nives Fozzer (Nuova Atletica dal Friuli) che a 91 anni scende di nuovo in pedana lanciando il giavellotto a 8,24. Mancano di poco il record Valter Rossi, con 26.32 (+0.6) nei 200 SM65 a nove centesimi dal primato, e Patrizia Aletta (Arca Atl. Aversa Agro Aversano), 46,70 martello SF50 e quindici centimetri in meno del limite da lei realizzato quest’anno, ma anche Barbara Ferroni (Atl. Ambrosiana) che sfiora quello del lungo SF55 con 4,54 (+0.1). Protagonista all’inizio del pomeriggio è la pioggia, che poi concede una tregua. Tra gli altri fanno doppietta 200-800 nell’arco di poche ore Roberto Paesani (Romatletica Footworks, SM75) e Maria Cristina Fragiacomo (Atl. Aviano, SF80), mentre nei 1500 SM35 si impone l’ex campione italiano assoluto Gilio Iannone (Carmax Camaldolese) in 4:09.85. Domenica in diretta streaming su atletica.tv la quarta e ultima giornata di gare.

l.c.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it