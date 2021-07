Yeman Crippa nei 3000 metri di Gateshead

Dieci giorni prima della partenza per Tokyo, Yeman Crippa testerà la propria condizione nei 3000 metri di Diamon League a Gateshead

13 Luglio 2021Da Livigno a Gateshead con la mente già a Tokyo: Yeman Crippa alle 21:48 di martedì 13 luglio sarà al via dei 3000 metri del meeting di Diamond League di Gateshead, in Inghilterra, per avere le ultime indicazioni agonistiche prima dell'avventura a cinque cerchi che a Tokyo lo vedrà protagonista dei 5000 e 10.000 metri.Si è così concluso il periodo di allenamento in altura a Livigno concordato con il coach Massimo Pegoretti, un periodo di quattro settimane avviato proprio all'indomani del precedente impegno stagionale sui 3000 metri, chiuso con il 7'41"41 di Nembro (Bergamo). Nella serata inglese il punto di riferimento cronometrico per il ventiquattrenne delle Fiamme Oro potrebbe essere il suo record italiano di 7'38"27 siglato al Golden Gala 2020: per provare a migliorarsi dovrà duellare con il keniano secondo al mondo dell’anno Jacob Krop (7:30.07 a Oslo) e tra gli altri il neozelandese Stewart McSweyn, fresco di 3:29.51 nei 1500 di Montecarlo.Saranno sei gli azzurri in gara a Gateshead, oltre a Crippa scenderanno in pista il primatista Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) per una nuova conferma nei 110hs, Roberta Bruni (Carabinieri) nell’asta per il riscatto dopo due passaggi a vuoto in Diamond, Tobia Bocchi (Carabinieri) nel triplo e Federica Del Buono (Carabinieri) nel miglio per respirare già il clima olimpico, Marco Fassinotti (Aeronautica) a caccia di punti per il ranking che qualifica ai Mondiali di Eugene 2022.

TANTE STAR - A 17 giorni dalle prime gare di atletica dei Giochi di Tokyo, Gateshead propone grandi sfide nello sprint: si confrontano nei 100 metri il leader mondiale 2021 Trayvon Bromell (9.77) e il canadese bronzo iridato e olimpico Andre De Grasse, entrambi battuti da Marcell Jacobs a Montecarlo. Nei 200, duello tra la giamaicana campionessa olimpica Elaine Thompson-Herah e la statunitense Tamara Clark. Il secondo giavellottista della storia, il tedesco Johannes Vetter, può incrementare ancora la world lead che gli appartiene (96.29) e, chissà, insidiare il record mondiale di 98.48 di Jan Zelezny. Ostacoli per Femke Bol, l’olandese esplosa a 52.37, quarta di sempre, a tre centesimi dal primato europeo di Yulia Pechonkina dei 400hs.

DIRETTA TV - I Muller Anniversary Games di Gateshead (Gran Bretagna) saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Arena martedì 13 luglio dalle 20 alle 22.