Yeman Crippa e non solo al miglio di Milano

Yeman Crippa chiuderà la sua stagione su pista nel miglio del trofeo Don Kenya Run di Milano; in gara tra gli altri anche Simone Valduga, Giovanni Gatto, Irene Baldessari e Alice Frizzi

04 Settembre 2021L'ultima fatica estiva di Yeman Crippa (Fiamme Oro). Il ventiquattrenne trentino, pluriprimatista italiano nelle medie distanze, ha raggiunto Milano per l'atto finale della sua stagione su pista, il miglio del Trofeo Don Kenya Run in programma nella serata di sabato, nello scenario suggestivo e monumentale dell’Arena Civica Gianni Brera.

Il parterre maschile si compone di altri mezzofondisti azzurri come gli specialisti delle siepi in gara alle Olimpiadi Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica), oppure come Pietro Riva (Fiamme Oro), appena sceso a 7:45.64 nei 3000 di Rovereto (nella gara del 7:42.81 di Crippa). Dal fronte internazionale, la presenza più illustre è quella dell’australiano Matthew Ramsden vincitore della scorsa edizione in 3:51.23.



Tra gli altri iscritti, gli irlandesi Johan Travers e Andrew Coscoran, e il belga Stijn Baeten mentre in campo trentino spiccano le presenze dell'allievo Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana), vincitore pochi giorni fa della sfida under23 nei 1500 metri del Palio della Quercia e del compagno di squadra Giovanni Gatto, più volte in maglia azzurra in questi anni.



Tra le donne, l’attenzione è sulla campionessa europea under 23 dei 1500 metri Sabbatini, capace a Tokyo del miglior tempo italiano dal 1984 (4:02.25). La teramana, reduce da due tappe della Diamond League dopo i Giochi (decima a Eugene, nona a Losanna), si confronta con l’altra azzurra Federica Del Buono (Carabinieri) e con altre atlete italiane come Giulia Aprile (Esercito), Micol Majori (Pro Sesto Atl.), Ludovica Cavalli (Aeronautica) ed Elisa Bortoli (Esercito), con Irene Baldessari (Esercito/Trilacum) ed Alice Frizzi (Atletica Trento) pronte a dire la loro.

Da seguire, nell’evento ideato da Matteo Vecchia, anche la gara femminile dei 2000 siepi con Martina Merlo (Aeronautica) e la trentina Linda Palumbo (Südtirol Team) a caccia della migliore prestazione italiana di Giulia Martinelli, 6:19.20 nel 2011.

DIRETTA STREAMING - Il Trofeo Don Kenya Run sarà trasmesso in diretta streaming sabato pomeriggio dalle 17.30 su questo LINK.