Weir, Tamberi, Bracy: che Palio da record!

Svetlana Aplachkina ad aprire le danze in 8'39"95 ed il serbo Elzan Bibic a firmare l'ultima gara del programma in 7’39”45, con Yeman Crippa quarto sul piede del 7’42”81. E’ stato in definitiva il Palio dei record, cinque come i trionfi azzurri a Tokyo in questo 2021 davvero esaltante su ogni fronte.E' e doveva essere il Palio di Gimbo Tamberi che ha fatto di tutto per regalare la gioia del successo al folto pubblico roveretano. Uno show, a prescindere da misure e piazzamenti. Corre verso il pubblico dello stadio Quercia, manda baci a chiunque, ringrazia di cuore. Gimbosi gode questa medaglia d’oro olimpica e fa bene. Al Palio della Quercia trova un avversario vero, solido, nello statunitense Shelby. L’azzurro delle Fiamme Oro non sbaglia mai fino a 2,25 (ok 2,15, 2,19 e 2,22) misura che invece gli costa un primo errore e che funziona alla seconda. Il percorso di McEwen, al contrario, è impeccabile anche a 2,25 e 2,28. Così il campione olimpico decide di “passare” il ventotto e salire direttamente a 2,30.

Quota che stasera non riesce a superare, seppur con ottimo riscontro alla terza prova. Termina al secondo posto, ma oggi contava soprattutto regalare i propri salti e tutta la propria energia ai tifosi trentini impazziti di gioia ad ogni tentativo. Si rivede in gara l’ucraino Bohdan Bondarenko, terzo con 2,22, stessa misura del bielorusso Andrei Churyla (quarto), quinto l’altro bielorusso Dzmitry Nabokau (2,19). “Sono esausto, non vedo l’ora di staccare, ma lo dovevo a questo pubblico fantastico”, le parole del 29enne marchigiano che tornerà in pedana domenica a Chorzow, in Polonia, quindi nella finale della Diamond League a Zurigo (8-9 settembre), per completare una stagione da sogno.



WEIR NON SI FERMA - Non si ferma più, Zane Weir. Sesta gara dell’anno oltre i ventuno metri, la quarta consecutiva, considerando la qualificazione (21,25) e la finale di Tokyo (21,41), poi la Diamond League di Losanna (21,20). A Rovereto il quinto classificato dei Giochi Olimpici è il padrone del peso, al termine di un botta e risposta nell’ultimo turno di lanci. Lo sfida il neozelandese Jacko Gill, 21,20, in extremis: la risposta dell’azzurro dell’Enterprise Sport&Service non si fa attendere, è un 21,32 che gli consegna la vittoria e che migliora il 21,17 già ottenuto al terzo lancio. Quarto Leonardo Fabbri (Aeronautica, 20,06).