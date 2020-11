Videoconfronto per le società trentine

Il 27 novembre prossimo, si terrà un videoconfronto tra le società trentine con il presidente Fulvio Viesi

Il Comitato FIDAL Trentino propone un VideoConfronto tra il presidente Fulvio Viesi ed i presidenti (o altro referente incaricato) delle società affiliate al Comitato FIDAL Trentino per affrontare le tematiche riferite all'assemblea elettiva regionale del prossimo inverno e gli aspetti riguardanti quest'ultima fase della stagione.

Il confronto si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom il giorno 27 novembre 2020 a partire dalle ore 20:30. Si comunica quindi che è in corso di definizione per il mese di dicembre il calendario dei videoconfronti con i 4 candidati al ruolo di presidente FIDAL in vista delle elezioni federali del 31 gennaio prossimo; non appena disponibili tutte le date, verrà effettuata apposita comunicazione.





Nel frattempo si chiede alle società di segnalare entro il 26 novembre prossimo il nominativo e rispettivo recapito telefonico cellulare dell'incaricato a partecipare al confronto con i referenti delle società.

23 Novembre 2020