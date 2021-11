Verso Dublino: Yeman Crippa al lavoro in Kenya

Da questa settimana Yeman Crippa è al lavoro ad Iten, in Kenya, per preparare al meglio gli EuroCross di Dublino (12 dicembre) dove si ripresenterà con l'argento di Lisbona 2019

11 Novembre 2021

Yeman Crippa è al lavoro in Kenya, nella Rift Valley, ai 2350 metri di Iten, una delle cattedrali del running mondiale. È proprio negli altipiani che il trentino delle Fiamme Oro preparerà l’ultimo obiettivo stagionale, con un intero mese di lavoro in altura, fino al 9 dicembre, quando mancheranno soltanto tre giorni alla rassegna continentale della corsa campestre che raggiungerà direttamente dall’Africa. Il piano d’azione è lo stesso che lo portò sul podio due anni fa a Lisbona: un mese in quota al fianco del suo allenatore Massimo Pegoretti, allenandosi anche insieme a gruppi di talenti locali che ogni giorno macinano chilometri, e poi la gara. Per il pluriprimatista italiano sarà un ritorno in Kenya dopo i raduni degli anni passati e dopo il periodo di vacanza post-Tokyo che gli ha permesso di ricaricare le batterie, al termine di un’avventura a cinque cerchi completata con l’undicesimo posto nei 10.000 metri e con la mancata qualificazione alla finale dei 5000.

Il saliscendi dello Sport Ireland Campus, nei dintorni della capitale irlandese, lo attende con un percorso complessivo da dieci chilometri, articolati in sei giri “lunghi” da 1500 metri e un giro “corto” da 1000. Il 25enne trentino riparte dal terzo posto di due anni fa in Portogallo, ufficialmente diventato secondo alla luce della squalifica dello svedese Robel Fsiha, e anche in questa occasione potrà dare battaglia ai migliori interpreti d’Europa su un terreno che è tra le specialità della casa (anche due ori juniores e due bronzi under 23 in carriera).



In questa stagione, in pista, l’azzurro che detiene i primati italiani dei 3000, 5000 e 10.000 metri ha ritoccato quello sulla distanza più breve, correndo in 7:37.90 nella tappa di Diamond League a Gateshead in luglio. Ora la missione cross. Più concentrato e determinato che mai.