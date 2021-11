Verso Dublino: Battocletti in gara ad Atapuerca

Domenica Nadia Battocletti sarà in gara al cross di Atapuerca, in Spagna: manca un mese agli EuroCross di Dublino

11 Novembre 2021

Manca di fatto un mese agli EuroCross di Dublino, quando Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) si presenterà forte dei due successi continentali da Juniores (2018 e 2019) e con le carte in regola per interpretare nuovamente un ruolo da protagonista. Proprio in vista della rassegna irlandese, la ventunenne di Cavareno è in partenza per la Spagna per un doppio appuntamento agonistico: domenica 14 novembre sarà in gara al Cross di Atapuerca, la settimana successiva invece a Siviglia.

Il tutto a tre mesi dalla cavalcata olimpica conclusa con il settimo posto nei 5000 metri, apice di una stagione che le aveva già consegnato il titolo europeo U23 sulla medesima distanza, il titolo italiano assoluto nei 1500 metri a Rovereto ed una serie interminabile di miglioramenti cronometrici.

Il Cross di Atapuerca non è una novità per la mezzofondista nonesa.

“Ricordo l’esperienza di due anni fa quando sono arrivata quattordicesima al debutto - le sue parole - era freddissimo, un percorso tecnico con tanto falsopiano, collinette, curve, tronchi. Ma anche stavolta sarà certamente una prova importante per misurarmi con le più forti, in particolare con le atlete africane, ma anche con tante atlete spagnole di buon livello”.

Un miglioramento dopo l’altro, alle Olimpiadi di Tokyo ha mostrato una maturità fuori dal comune, pur nella sua giovane età: un settimo posto che è garanzia di futuro e la certezza di essere già tra le principali specialiste d’Europa nei 5000. Il record italiano sfiorato (14:46.29), l’oro europeo U23, il trionfo agli Europei a squadre: “Dopo una stagione così non si può che continuare a sognare - aggiunge l’atleta delle Fiamme Azzurre, allenata dal papà Giuliano - al momento sono al 70-80% della forma, non stiamo lavorando a pieno carico. Caricheremo invece per due settimane, dopo la tappa di Siviglia (il Cross de Italica, ndr) al quale parteciperò domenica 21 novembre”. Allenamenti che la campionessa italiana della campestre continuerà ad alternare con gli impegni universitari in ingegneria e architettura edile a Trento.

Ottomila metri la distanza da coprire, partenza alle 12.40 per la prova femminile di cui si conosceranno le interpreti nei prossimi giorni. Al maschile, già annunciata la presenza del vincitore della scorsa edizione Ouassim Oumaiz e degli altri spagnoli Carlos Mayo, Antonio Abadía e Fernando Carro.