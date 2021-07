Valduga, Bolzon e Demattè: tris d'assi a Rieti

Sono 35 gli under 18 trentini iscritti ai Campionati Italiani Allievi che scatteranno domani a Rieti: spiccano le possibilità di medaglia dei "soliti noti" Simone Valduga, Alessandra Bolzon e Nancy Demattè ma anche di Trettel, Hoxha e Ropelato

08 Luglio 2021Scatteranno domani a Rieti i Campionati Italiani Allievi su pista, rassegna che proporrà ben 35 trentini in rappresentanza di 9 diverse società nostrane.Un gruppo ricco e qualificato in cui spiccano le presenze della velocista(Atletica Trento), capofila stagionale under 18 nei 400 metri, della saltatrice(Atletica Clarina, triplo) e del mezzofondista(Us Quercia Trentingrana) che pochi giorni prima di decollare verso gli EuroJunior di Tallinn per debuttare in azzurro nei 3000 metri proverà a dire la sua nei 1500 metri e nelle siepi tricolori.Un tris d'assi che ha già saputo mettersi in evidenza sui podi dei campionati italiani nell'ultimo biennio, un terzetto con grandi aspettative chiamato simbolicamente a guidare il gruppo trentino che conta su altre individualità di spicco, come ad esempio il valsuganotto(Us Quercia Trentingrana, 1500 e 3000 metri) più volte campione tricolore tra corsa in montagna, pista e cross oppure come la fiemmese(Us Quercia Trentingrana), eccellente protagonista dell'ultimo mese nei 400hs con tanto di record trentino di categoria o il gardesano(Atletica Alto Garda e Ledro), già campione tricolore cadetti nelle siepi, lo scorso ottobre.

Giovanni Pasquini (200) e Pavel Pandolfo (triplo, Atletica Clarina), Lia Nardon (Atletica Valle di Cembra, 1500 e 3000), Federico Binetti (Atletica Trento, alto) sono altri nomi da tenere in considerazione, senza con questo voler trascurare tutti i trentini iscritti.



TUTTI GLI ISCRITTI DI RIETI 2021 - PROGRAMMA ORARIO E INFO UTILI



Sono nel complesso oltre 1300 gli iscritti, tutti nati tra il 2004 e il 2005: 356 società rappresentate, 42 titoli da assegnare in tre giorni, da venerdì 9 a domenica 11 luglio. Tra gli atleti più attesi allo stadio Guidobaldi, sicuramente gli azzurrini convocati per la rassegna continentale in Estonia (15-18 luglio), dove si misureranno anche con avversari di tre anni più grandi. In inverno hanno siglato le migliori prestazioni italiani di categoria la sprinter Ludovica Galuppi (Bracco Atletica), 7.45 nei 60 metri, iscritta a Rieti nei 100 e nei 200 metri, e il saltatore in alto Edoardo Stronati (Pro Sesto Atl.), 2,15 al coperto: mancherà la sfida con l’altro talento dell’alto Mattia Furlani, focalizzato su Tallinn. Uno dei “nomi” della categoria è senz’altro l’astista Great Nnachi (Battaglio Cus Torino), 4,07 quest’anno. La sua storia è nota, la piemontese è ancora in attesa della cittadinanza italiana e quindi dovrà rinviare il sogno azzurro (ma può partecipare ai Tricolori e in teoria anche realizzare la MPI), mentre in Estonia ci sarà Giulia Gelmotto (N. Atl. Varese) salita a 4,00 e pronta a contenderle il titolo a Rieti. Riflettori anche sulle altre pedane: nel peso Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), nel lungo Marta Amani (Cus Pro Patria Milano), nell’asta Federico Bonanni (Studentesca Rieti Milardi) a due centimetri (5,10) dal limite italiano (5,12). Sulla rotta Rieti-Tallinn in azione anche l’ostacolista Ludovica Cavo (Atl. Serravallese, 400hs) e i mezzofondisti Arianna Algeri (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Matilde Prati (Fondazione Bentegodi) nei 1500, Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) nei 2000 siepi, Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto-Mastella) negli 800.



