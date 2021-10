Under 16 verso a Parma a caccia del tricolore

Il Team Trentino Under 16 è in partenza verso Parma per affrontare la sfida tricolore: occhi puntati su Sofia Pizzato e su un Riccardo Andreatta acciaccato

01 Ottobre 2021Il Team Trentino è in viaggio verso Parma per affrontare la sfida tricolore under 16. Questo pomeriggio, alle 18, la cerimonia d'apertura farà alzare il sipario sui Campionati Italiani Cadetti/e che tra domani e domenica coinvolgeranno il consueto migliaio di under 16 d'Italia.Sono una trentina i componenti la squadra provinciale e tra loro spicca la presenza della velocista Sofia Pizzato (Us Villazzano) che negli 80hs proverà a dire la sua, forte del miglior tempo stagionale di categoria (con margine). Da circoletto rosso potrebbero essere anche le siepi di Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana), non fosse che una distorsione alla caviglia ha complicato il percorso d'avvicinamento del figlio d'arte rotaliano.Il gruppo trentino sarà scortato dai referenti tecnici del settore giovanile Veronica Chiusole, Nicola Piechele, Fabrizio Pedri e Daniele Siviero; con loro anche il FTR Matteo Pancheri e Gianluca Piazzola oltre al presidente Dino Parise che prenderà parte oggi alla cerimonia inaugurale ed accompagnerà la rappresentativa per l'intera prima giornata di gara.I Campionati Italiani Cadetti di Parma saranno trasmessi in diretta streaming su www.atletica.tv nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre.