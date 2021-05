Un mese al Garda Trentino Trail

C'è molto ottimismo in vista della sesta edizione del Garda Trentino Trail che il 15 maggio attende oltre 1000 iscritti

18 Aprile 2021

Manca poco meno di un mese alla sesta edizione dell’evento e regna un giustificato ottimismo attorno a Garda Trentino Trail, la manifestazione di 60 chilometri disegnata in Trentino attorno ai laghi di Garda, Ledro e Tenno che il prossimo 15 maggio vivrà l'edizione 2021. Si sta viaggiando verso un migliaio di iscritti complessivi sulle quattro distanze, con i pettorali a disposizione per la gara maggiore ormai agli sgoccioli.

L'esperienza dello scorso settembre con 800 atleti al via e vittorie assolute del comasco Manuel Bonardi e dell’altoatesina Julia Kessler, ha permesso al comitato organizzatore dell'Asd Garda Trentino Trail di prendere piena confidenza con i protocolli di sicurezza e ad un mese dall'evento si sta lavorando per allestire nel pieno rispetto della normativa una manifestazione capace in pochi anni di diventare autentico punto di riferimento per il movimento italiano, a maggior ragione in una fase storica così difficile sul fronte organizzativo.

"Siamo in continuo confronto con le autorità comunali e provinciali, a cominciare dall’assessore Roberto Failoni e dal suo Capo di Gabinetto Michele Bella - spiega il presidente del comitato organizzatore, Matteo Paternostro -, per fare in modo che tutto si svolga nel migliore dei modi ed in tal senso l'esperienza di settembre è fondamentale. Come nel 2020 il quartier generale della manifestazione sarà ad Arco, all'altezza del Casino Municipale, traguardo d'arrivo delle quattro distanze in gara. La Garda Trentino Run (11km con 600 metri di dislivello), il Tenno Trail (28km con 1700 metri di dislivello) ed il Garda Trentino Trail (62km con 3800 metri di dislivello) partiranno a loro volta da Arco, mentre rispetto al 2020, il Ledro Trail (42km con 2500 metri di dislivello) scatterà da Pieve di Ledro, sulle sponde del lago. Giorno dopo giorno siamo attenti al divenire delle cose, ma ad oggi possiamo dirci ottimisti perchè il Garda Trentino Trail si disputi regolarmente il 15 maggio".

Importante è stata la risposta degli atleti: "C'è sicuramente interesse e fermento - prosegue Paternostro - nonostante la coincidenza con i Campionati Italiani di Trail, in programma lo stesso giorno sulle Alpi piemontesi. Interesse che si rispecchia anche nella richiesta da parte di diversi brand del settore di allestire una piccola zona expo nel centro di Arco, altro aspetto su cui stiamo lavorando in continuo confronto con le autorità".

I PERCORSI - Tutto pronto dunque per un sabato di grande sport che si aprirà già alle 7 di mattina con la partenza del Garda Trentino Trail che in 62 chilometri (3800 metri di dislivello) condurrà i protagonisti a risalire il sentiero della Ponale per approdare in Valle di Ledro, toccare il sito archeologico delle Palafitte di Molina e raggiungere quindi i 1600 metri di quota del Sentiero della Pace che sarà percorso tra Bocca Dromaè ed il Rifugio Nino Pernici gestito da Marco De Guelmi, da sempre vicino alla manifestazione. Quindi la lunga picchiata verso il Lago di Tenno e la successiva risalita sul Monte Calino da cui si proseguirà a bocca di Tovo per scendere quindi ad Arco e raggiungere così il traguardo in Viale delle Palme.

Tre ore più tardi, alle 10, scatterà il Tenno Trail che sulla distanza di 28 chilometri vedrà l’immediata risalita al verso i borghi medievali di Tenno per inserirsi all’altezza di Ville del Monte sul tracciato maggiore. Alle 9 quindi ecco il via del Ledro Trail: 42 chilometri (2500 metri di dislivello) tra Arco, Riva, la strada della Pinza fino a Campi di Tenno, con l’innesto sul tracciato principale all’altezza del sito archeologico di San Martino, sul Monte Tombio.

Mezz'ora più tardi (10:30), sempre da Arco, sarà la volta della Garda Trentino Run, che dopo l'ottimo debutto dello scorso settembre torna con i suoi 11 chilometri e 600 metri di dislivello che condurranno verso il Monte Colodri per collegarsi quindi con gli altri tracciati appena a valle dell’abitato di Padaro e percorrere le placche del Monte Baone fino al traguardo.

L'ultimo start di giornata, alle 11:30, sarà quello del Ledro Trail: dal Lido di Pieve gli atleti raggiungeranno Mezzolago per risalire quindi Cima Oro e inserirsi sul tracciato principale fino ad Arco.



