Trofeo Dallavo: il Team Trentino

Ecco la composizione del Team Trentino per il Trofeo Dallavo in programma a Cles sabato 19 giugno

16 Giugno 2021

Sabato 19 giugno il Centro per lo Sport ed il Tempo Libero ospiterà il Trofeo Dallavo che in questo 2021 si presenterà sotto una forma diversa, mantenendo l'Atletica Valli di Non e Sole in cabina di regia.

Il format di gara prevederà il confronto tra sette rappresentative regionali Allievi/e (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Trentino) ed un confronto tra rappresentative regionali trentina e altoatesina per cadetti e ragazzi. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina della manifestazione.



Di seguito si propone la composizione del Team Trentino.



CONVOCAZIONE

ALLIEVI/E

100mt Allievi/e

DEMATTE' Nancy (Atletica Trento)

LARCHER Martina (Gs Trilacum)

TORRESANI Giulia (Atletica Valli di Non e Sole) 100mt EXTRA

PASQUINI Giovanni (Atletica Clarina Trentino)

D’ALONZO AVANCINI Paolo (Atletica Clarina)

POZZO Jeremia Niccolò (Atletica Trento) 100mt EXTRA

MOSER Stefano (Atletica Valle di Cembra) 100 mt EXTRA

400hs Allievi/e

ZATELLI Francesco (Atletica Trento)

ANTOLINI Mario (Atletica Valle di Cembra)

TRETTEL Sofia (Us Quercia Trentingrana)

WEBER Marika (Atletica Rotaliana)

Alto Allievi

GALVAGNI Daniele (Us Quercia Trentingrana)

SARTORI Marco nicola (Lagarina Crus Team)

Lungo Allieve

CIECH Virginia (Lagarina Crus Team)

GALVAGNINI Sofia (Lagarina Crus Team)

Giavellotto Allieve

GALLER Giulia (Atletica Trento)

ANITRANO Annachiara (Atletica Trento)

Peso Allievi

BALDESSARI Daniele (Gs Trilacum)

FALAPPI Leonardo (Atletica Valli di Non e Sole)

1500mt Allievi/e

MINATI Valeria (Us Quercia Trentingrana)

NARDON Lia (Atletica Valle di Cembra)

VALDUGA Simone (Us Quercia Trentingrana)

ROPELATO Francesco (Us Quercia Trentingrana)

ZANON Filippo (Atletica Valle di Cembra) 1500mt EXTRA

DALLAPICCOLA Mauro (Atletica Valle di Cembra) 1500mt EXTRA

CADETTI/E

150m Cadetti/e

TOVAZZI Pedro Emanuele (Us Quercia Trentingrana)

MARTINATTI Jayson (Atletica Rotaliana)

DELLADIO Riccardo (Us Quercia Trentingrana)

CAPOVILLA Matteo (Atletica Rotaliana)

PIZZATO Sofia (Us Villazzano)

NARDIN Arianna (Atletica Valle di Cembra)

CATTANI Nicole (Atletica Rotaliana)

CIMADOM Giulia (Gs Trilacum)

Alto Cadette

GALVAGNI Gaia (Gs Valsugana Trentino)

BERTOLINI Sofia (Lagarina Crus Team)

TORRESANI Anna (Atletica Valli di Non e Sole)

CHIARANI Sofia (Us Villazzano)

Lungo Cadetti

BETTINAZZI Lorenzo (Atletica Trento)

FAILONI Luca (Atletica Valle di Cembra)

CORRADINI ANTONIO (Atletica Valli di Non e Sole)

NERVO Massimiliano (Us Quercia Trentingrana)

Giavellotto Cadetti

TONELLI Ariele (Us Quercia Trentingrana)

VICENTINI Nicola (Us Quercia Trentingrana)

SALGAROLO William (Atletica Trento)

MOSNA Andrea (Atletica Rotaliana)

Peso Cadette

GILMOZZI Matilde (Us Quercia Trentingrana)

PANCHERI Elena (Atletica Valli di Non e Sole)

AGOSTI Petra (Atletica Valli di Non e Sole)

GIRARDI Letizia (Atletica Valli di Non e Sole)

1000m Cadetti/e

DEGASPERI Luca (Us Dolomitica)

DALLAGO Demetrio (Lagarina Crus Team)

ANDREATTA Riccardo (Atletica Rotaliana)

MOZZI Fabio (Atletica Team Loppio)

RIZZI Jennie (Gs Trilacum)

CAVALIERI Anne (Us Quercia Trentingrana)

PARISI Elisa (Atletica Alto Garda e Ledro)

FRANCESCHINI Francesca (Gs Trilacum)

RAGAZZI/E

150 metri

PRADA Davide (Atletica Clarina Trento)

FERRARI Giuliano (Us Villazzano)

FILIPPI Pietro (Atletica Valle di Cembra)

GRIOT Massimiliano (Gs Valsugana Trentino)

BALDESSARI Dasha (Atletica Valle di Cembra)

SANNA Annalisa (Gs Valsugana Trentino)

PEDROLLI Giulia (Atletica Valle di Cembra)

FAVA Beatrice (Atletica Alto Garda e Ledro)

Lungo Ragazzi

MELONI Alessio (Trentino Lagorai Team)

CAPPELLARI Alessandro (Atletica Trento)

COFONE Leonardo (Polisportiva Oltrefersina)

BERTOLDI Gabriele (Gs Valsugana Trentino)

Alto Ragazze

MURARO Virginia (Us Quercia Trentingrana)

TORRESANI Sara (Atletica Valli di Non e di Sole)

FLOR Elisa (Atletica Valli di Non e di Sole)

MOZZI Teresa (Atletica Team Loppio)

Pallina Ragazzi

VALENTINI Gabriele (Gs Valsugana Trentino)

FALAPPI Martino G. (Atletica Valli di Non e di Sole)

MAGRO Federico (Us Dolomitica)

CASAGRANDA Sebastiano (Polisportiva Oltrefersina)

Peso Ragazze

GUADAGNINI Greta (Us Dolomitica)

GALVAGNINI Dritta (Lagarina Crus Team)

GASPERETTI Noemi (Atletica Valli di Non e di Sole)

PARADISI Rita (Trentino Lagorai Team)

1000metri

GIRARDINI Nicola (Atletica Tione)

ZANDONELLA Alessio (Atletica Valle di Cembra)

BEBBER Mattia (Atletica Trento)

LAGRUTTA Alessandro (Us Quercia Trentingrana)

PAROTTO Paola (Us Quercia Trentingrana)

PARISI Noemi (Atletica Alto Garda e Ledro)

BORTOLAMEDI Chiara (Gs Valsugana Trentino)

PINTARELLI Letizia (Gs Valsugana Trentino)