Trofeo Dallavo: MPI per Sofia Pizzato nei 150

Miglior Prestazione italiana nei 150 metri cadette per Sofia Pizzato che con 18"06 lancia a dovere il Trofeo Dallavo, in corso di svolgimento a Cles. Vittoria e record trentino per Sofia Trettel nei 400hs allieve

19 Giugno 2021Arriva dalla velocità di Sofia Pizzato, cadetta dell'Us Villazzano, il primo squillo del Trofeo Dallavo, l'appuntamento che a Cles sta mettendo a confronto le rappresentative Allievi/e di sette comitati regionali (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Trentino) e le formazioni cadetti e ragazzi di Trentino e Alto Adige.Nei 150 metri cadette, Pizzato ha sfrecciato in 18"06 (vento -1,4 m/s) andando a migliorare la miglior prestazione italiana di categoria, il 18"24 di Ginevra Ricci (2017) in una graduatoria che propone anche il 18"1 di Giulia Arcioni (2001).Per quanto riguarda le prime gare allievi di giornata, la friulana figlia d'arte Caterina Camossi (Friuli Venezia Giulia / Cus Trieste) si è imposta nei 100 metri con il nuovo primato personale di 12"13 (-0,4), mentre al maschile il successo è andato al Veneto per firma di Loris Tonella (Veneto / Atletica Biotekna), capace a sua volta di migliorarsi fino a 10"73 (vento nullo).Nei 400hs quindi Veneto ancora protagonista con Luca Ostanello (Veneto / Bunker Sport), primo al traguardo con 53"22 (PB stravolto anche per lui) mentre il giavellotto ha premiato l'emiliana Genet Galli (Emilia Romagna / Modena Atletica) che con 52,59 si è concessa la prima esperienza oltre la soglia dei 50 metri.Ottima prova nei vittoriosi 400hs per la fiemmese Sofia Trettel (Trentino / Us Quercia Trentingrana) che con 1'02"20 è andata a pareggiare il record trentino allieve detenuto dal 2010 dall'ottocentista azzurra Irene Baldessari (Esercito). E alla festa delle "prime volte" ha voluto partecipare anche l'emiliano Tommaso Arduini (Emilia Romagna / Gs Atletica Cattolica) che nel salto in alto si è arrampicato fino a 2,03: prima di oggi non era ancora andato oltre l'1,97.Nel salto in lungo allieve il successo va invece alla piemontese Alice Gaggini (Piemonte / Atletica Venaria Reale) con 5,75 (PB) e due soli centimetri di margine sulla lombarda Chiara Santambrogio (Lombardia / Team-A Lombardia)NEWS IN AGGIORNAMENTO